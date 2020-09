Tebas espera una Liga "sorprendente" y aplaude continuidad de Messi

Madrid, 7 sep (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, auguró una temporada "muy competitiva" y "sorprendente" durante la presentación de la campaña 2020-21, en la que el campeonato de liga vivirá su edición número noventa, y se mostró satisfecho por la continuidad de Leo Messi.

"Nosotros somos una liga que intentamos que nuestro valor nacional e internacional siga creciendo. Noventa años nos han dado mucha experiencia para poder seguir haciéndolo. En todos los rincones del mundo llega LaLiga a través de un operador local", dijo Tebas, que recordó los acuerdos con los dos países que faltaban, Groenlandia y Mongolia, hace tres semanas.

Tebas consideró que la competición "va a ser sorprendente en el ámbito deportivo", ya que la pandemia de la COVID-19 ha tenido efecto entre los clubes para componer sus plantillas, y mostró su satisfacción por la continuidad del argentino Leo Messi en el Barcelona, aunque "LaLiga debe estar por encima de los jugadores y los clubes".

"Queremos tener a Leo siempre con nosotros, lleva veinte años y como presidente de LaLiga me gustaría que terminase sus años en nuestra competición, pero llevamos tiempo trabajando en que la liga como marca debe estar por encima de los jugadores y los clubes", apuntó.

También descartó que la posible marcha del azulgrana la temporada próxima pueda disminuir los ingresos audiovisuales de la competición, ya que están vendidos el 90% del valor económico para las cuatro próximas temporadas, y mencionó al delantero del Barcelona Ansu Fati ante la pregunta de cuál puede ser el próximo jugador franquicia del campeonato.

"Es muy difícil decir un solo jugador. Me voy a tirar por Ansu Fati, es un jugador de la cantera y si sigue en la línea que está, no solo por lo de ayer, que a lo mejor fue el doctorado en un gran partido con la selección, si no por lo que hemos visto en el Barcelona", apuntó.

Respecto a la vuelta de aficionados a los campos, Tebas confió en que sea posible en los primeros meses del año que viene, después de las informaciones recientes y lo dicho este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se empiece a vacunar en diciembre.

"Para ver los estadios como los veíamos antes será a partir de la vacuna, espero en febrero o enero, ese es el inicio y el fin de ese mal sueño que estamos viviendo la sociedad mundial", dijo.

LaLiga contó en la presentación de la nueva temporada con futbolistas como Andrés Iniesta, Iker Casillas, y sus embajadores de Fernando Sanz, Fernando Morientes, Luis García, Diego Forlán, Samuel Eto'o y Gaizka Mendieta

Casillas definió la liga española como "la mejor del mundo", con "jornadas que hacen vibrar" y opinó que "cada año será más difícil sumar tres puntos porque los equipos están más preparados" y Andrés Iniesta desde Japón destacó "el talento brutal" del fútbol en España.

"Será una liga competida e interesante, vamos a ver esos equipos que dan siempre esa campanada o no los esperas y están por ahí. He tenido la oportunidad de jugar muchos años, sigue siendo la número uno", indicó.

Como equipos revelación Fernando Sanz señaló a Granada, Sevilla, Betis, de nuevo con Manuel Pellegrini en el banquillo, y Getafe; Fernando Morientes dijo que le "delata el blanco" de su pasado en el Real Madrid y el Valencia, "que este año tiene que dar un saltito de calidad", mientras Samuel Eto'o apostó porque el próximo campeón "va a ser el Barça"

"También quiero que el equipo de mi corazón que es el Mallorca vuelva a la máxima categoría", afirmó el camerunés, antes de que Gaizka Mendieta apuntara a los clubes vascos y diera la bienvenida al Castellón en LaLiga SmartBank y de que Luis García elogiara al Valladolid y se ilusionara con el Getafe con uno de sus hijos en su plantilla.

"El Atlético de Madrid el año pasado tuvo un momento al inicio que nos ilusionaba, luego bajó un poco pero terminó clasificando para 'Champions'. Por plantel y con el Cholo tiene esa responsabilidad y obligación. A ver qué sucede en el Barcelona con tofas las polémicas que han pasado y el Real Madrid, que es un equipo que siempre está ahí", agregó el uruguayo Diego Forlán.

LaLiga Santander arrancará el próximo viernes día 11 con el partido Granada-Athletic y la primera jornada se cerrará el lunes 14 con el Alavés-Betis.

En ella quedarán pendientes los partidos Barcelona--Elche, Real Madrid-Getafe y Atlético de Madrid-Sevilla, por el retraso en el final de los compromisos europeos y de la fase de ascenso.

El partido Leganés-Las Palmas abrirá LaLiga Smartbank el viernes día 11.