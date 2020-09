De la Fuente: “Estamos en una posición privilegiada para acceder al Europeo”

Redacción deportes, 3 sep (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español Sub-21 y Olímpico, calificó de “clave” la victoria 0-1 frente a Macedonia del Norte, tras un partido “muy complicado”, que les deja en una “posición privilegiada a un paso de acceder a la próxima Eurocopa”.

“Conociendo los resultados que se han dado en esta jornada, era clave ganar hoy. Ya dije en la previa que era el partido más importante de los que nos quedaban y estamos en una posición privilegiada a un paso de acceder a la próxima Eurocopa. Queremos llegar, seguir creciendo y seguir consolidando las expectativas que tenemos puestas en el equipo”, dijo en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Con la victoria y la derrota ayer viernes de Israel frente a Islas Feroe (1-3), el combinado español puede certificar su presencia en el Europeo que se disputará en Hungría y Eslovenia el próximo verano con una victoria en octubre, precisamente, contra Islas Feroe.

“Ha sido un poco como teníamos previsto. Difícil porque las circunstancias que rodeaban el partido eran muy complejas. Era el primer partido que jugaban los chicos tras mucho tiempo parados, el campo, el rival… sabíamos que eran circunstancias que harían el partido muy complicado. Sobre todo estábamos muy centrados en la importancia que tenía la victoria, que era el objetivo, y en ese sentido estamos muy satisfechos. Obviamente hay cosas que mejorar, pero hay otras muy interesantes”.

El portero Josep Martínez, debutó con la Sub-21 y fue protagonista parando el penalti a Mitrovski en el minuto 89 que supuso la victoria de España: “El debutar con tu selección representando a tu país es el sueño de todo jugador desde pequeñito y estoy muy feliz. La verdad es que he pensado en todo lo que llevaba detrás, pero esto sigue, no para aquí; soy una persona ambiciosa y quiero más. He visto bastante nervioso al lanzador, le he hecho un pequeño amago de que me iba al otro lado y por suerte lo ha tirado bastante centrado”, comentó visiblemente contento.

El autor del gol, acertado desde el punto de penalti del área rival, Hugo Duro compartió felicidad con su compañero: “Muy contento de debutar. Venía trabajando mucho y tenía mucha ilusión ya solo con venir. Estar con estos compañeros es un lujo. En cuanto hubo el penalti le pedí tirarlo al míster y a los compañeros, me vi con confianza y me suele gustar tirarlos”, declaró.