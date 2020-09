La Comisión Médica de la AFA dice que los contagios de Boca eran "esperables"

Buenos Aires, 1 sep (EFE).- Donato Villani, jefe de la Comisión Médica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dijo este martes que "no deja de impactar" la cantidad de contagios de coronavirus que hubo en Boca Juniors, pero que era "totalmente esperable" porque las 'burbujas sanitarias' no son 100% seguras.

"No deja de impactar la cantidad de casos y la noticia, pero era algo totalmente esperable. Sabemos que estamos en presencia de una pandemia de múltiples posibilidades de transmisión y se filtró en todos los estratos de la sociedad. Por lo tanto, no veo motivo por el cual no iba a suceder en el fútbol", dijo Villani a Radio La Red sobre el "brote de contagios" que informó el lunes el Xeneize.

Boca Juniors no precisó cuántos contagiados hay ni quiénes son, pero suspendió los entrenamientos por 72 horas.

La prensa local estima que hay casi una veintena de casos positivos de coronavirus y que más de la mitad serían futbolistas.

"En todas partes del mundo anduvieron bien las burbujas. Aunque no hay algo que dé tranquilidad y permita estar ciento por ciento seguro", explicó Villani.

"Vemos en nuestra vida y en nuestro trabajo que no hay nada que dé total seguridad. Si bien se procura que no se filtre nada por ningún lado, lo cierto es que, cuando uno hace una burbuja, los riesgos son muy grandes, por más que se intenten respetar los espacios" añadió.

Boca visitará al Libertad paraguayo el 17 de septiembre en la tercera jornada del Grupo 8 de la Copa Libertadores.