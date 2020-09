Darío Poveda: "No estoy nervioso, estar en Getafe es un salto en mi carrera"

Getafe (Madrid), 1 sep (EFE).- Darío Poveda, cedido por el Atlético de Madrid al Getafe, declaró este martes que no está nervioso de afrontar su primera experiencia en la máxima categoría y aseguró que tiene "mucha ilusión" por aprovechar esta oportunidad que supone "un salto" en su carrera.

Poveda, de 23 años, se formó en las categorías inferiores del Villarreal, club con el que llegó a debutar con el primer equipo el 21 de agosto de 2017 frente al Levante y con el que después disputó un partido de la Liga Europa frente al Maccabi Tel Aviv.

En 2018 se incorporó al Atlético de Madrid para jugar en su filial, en el que estuvo dos campañas, aunque en la última, el pasado curso, llegó a debutar con el primer equipo. Fue el 23 de noviembre de 2019 contra el Granada aunque poco después sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que le obligó a decir adiós a la temporada.

"Estoy muy contento, con muchas ganas y muy ilusionado de estar aquí. La lesión que tuve es grave, pero no me inquieta. No estoy nervioso y tengo confianza para mi primera aventura en Primera", confesó.

Poveda tiene mucha competencia en la delantera del Getafe ya que José Bordalás cuenta para el ataque con Enes Unal, Cucho Hernández, Jaime Mata y Ángel Rodríguez.

"Pienso que tiene que haber competencia. La verdad que son grandísimos jugadores. Yo intentaré hacer mi trabajo y aprender. Al final si no hay competencia no mejoras. Es lo mejor que puede haber. Da igual quien juegue o no juegue, lo importante es el equipo y hay que trabajar para mejorar", dijo Poveda en conferencia de prensa.

El joven delantero del Getafe trazó un paralelismo entre Diego Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, y José Bordalás, su nuevo entrenador en el Getafe.

"Tienen una forma parecida de trabajar. Creo que voy a encajar y seguir aprendiendo con Bordalás me vendrá bien", manifestó Poveda, para el que "ser joven o no es lo de menos".

"A quien le gusta jugar no pierde la ilusión ni la pasión, tenga la edad que tenga. Hay un gran salto en mi carrera, quiero seguir aprendiendo y dar lo mejor de mi", comentó.

"Me encuentro muy bien. Físicamente no voy a estar al nivel de los demás pero vengo trabajando desde hace unos meses. No he tenido vacaciones, quiero llegar al mejor nivel y aunque lleve mucho tiempo parado mi rodilla está bien y tengo confianza", concluyó.