El Villarreal arranca campaña de abonos pidiendo fidelidad y con descuentos

Vila-real (Castellón), 31 ago (EFE).- El Villarreal arranca este martes la campaña de abonos para esta temporada 20-21, en un momento de incertidumbre y dudas por la pandemia, por lo que el club pide fidelidad y apoyo a sus socios, y ofrece grandes descuentos para compensar a sus seguidores al no poder acceder de inicio a los estadios.

El club que preside Fernando Roig lanza una campaña con el lema: “Yo sí estoy”, con el que pide a los aficionados que no dejen al equipo en este momento de duda y de máxima complicación.

Conscientes de que igual no se puede entrar en los campos por un tiempo, el equipo castellonense lanza un descuento del 60% del abono, con el que compensar los partidos que no se puedan seguir. Aunque para que este descuento sea efectivo, el aficionado debe resignar los partidos perdidos de la campaña anterior y los que no pueda ver en esta. De ser así, el abonado pagaría solo un 40% de su abono, con lo que estaría ayudando al club en este arranque, al asegurar ese abono y una cantidad económica en este arranque de campaña.

Como ya aseguró Fernando Roig hace unos días, la idea es apostar por “estar con el equipo ahora en este momento”, a pesar de no estar confirmado el regreso de los seguidores a los campos, aunque el mandatario aseguró que de no darse ese regreso, el club “compensará a los seguidores de cara a la próxima campaña”.

El club asegura que mantiene también todas las ayudas a sus socios, rebajando el abono un 75% a los seguidores que estén en ERTE, y un 100% a los que estén en paro. EFE

1010587

jmg sm/ea