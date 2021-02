Bordalás: "No pierdo ni un instante en pensar en mi situación personal"

Getafe (Madrid), 26 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este viernes que el partido frente al Valencia es "muy importante" debido a la cercanía con el descenso tras la mala de resultados en la que andan inmersos y dijo que no pierde "ni un instante en pensar" en su situación personal.

Seis partidos sin ganar, un punto sumado de los últimos dieciocho en juego, 539 minutos sin marcar gol y la cercanía cada vez mayor con el descenso han provocado que las dudas comiencen a apoderarse del Getafe.

"Anímicamente estamos bien. Ganar después de estas jornadas sin hacerlo, aparte de por los tres puntos, reforzaría al equipo. Las victorias dan confianza y suben el estado anímico. Estamos preparados y mentalizados porque tenemos mucho en juego", declaró Bordalás, en conferencia de prensa.

Para el Valencia, con tres puntos más que el Getafe, el partido también es muy importante debido al objetivo común que comparten de salir de la zona de abajo.

"Estamos en un momento de campeonato vital, decisivo para el final, y jugamos en casa y necesitamos la victoria. Hay que insistir en trabajar, mejorar ciertos aspectos y no cometer los errores que nos han lastrado y que parecen que el juego ha sido muy deficiente. A partir de ahí, pelear por la victoria", confesó.

"Esto es Primera y si cometes un error te marcan un gol. Lo hemos vivido muchos partidos y nos ha costado resultados, así que somos conscientes que este es un partido muy importante", apuntó el técnico alicantino, que elogió al Valencia.

"Es un grandísimo equipo que cuenta con una gran plantilla y una magnifica afición", señaló.

Esta mala racha de resultados ha provocado que Bordalás comience a ser cuestionado con la aparición de muchos rumores sobre su posible destitución.

"Lo único que me preocupa es el equipo, el club y defender al equipo. No pierdo ni un instante en mi situación personal. En fútbol no vale lo de antes y estás obligado a dar el máximo rendimiento en cada partido. Fácil no hay nada y hay que dar valor a lo hecho anteriormente", comentó.

Bordalás evitó dar explicaciones acerca de las últimas suplencias de Carlos Aleñá y el extremo japonés Take Kubo, refuerzos del equipo en el mercado de invierno.

"Tenemos una plantilla amplia y ellos han venido a ayudar y a contribuir al equipo. En función del rival utilizas uno o otro sistema, pero estamos contentos con ellos y nos van a seguir ayudando", concluyó.