Cervera: "El Betis te intenta ganar con el balón"

Cádiz, 26 feb (EFE).- El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha destacado este viernes que su próximo rival en el Carranza, el Betis, es uno de los equipos con "mayor posesión" porque "te intenta ganar con el balón", razón por la que consideró que el verdiblanco es un equipo "peligroso".

Cervera dijo en rueda de prensa que afronta el partido con las "dudas" que le suscitan las bajas en el Betis porque desconoce qué futbolistas "pueden jugar" por los ausentes Borja Iglesias o Nabil Fekir, lesionados, o el portugués William Carvalho, sancionado.

Tras el empate logrado el domingo pasado en el Camp Nou frente al Barcelona (1-1), que cortó la sangría de derrotas de los gaditanos, Cervera resaltó: "Empatar donde empatamos no es fácil, no lo hacen muchos equipos", aunque consideró que sumar punto a punto "no es bueno" y que es necesario volver a lograr triunfos.

"Poco a poco nos vamos dando cuenta todos de cómo tenemos que hacer las cosas para conseguir los puntos que nos hacen falta", aseguró.

Cervera desveló que hace dos jornadas, cuando el Athletic se adelantó en el marcador en el estadio Carranza a poco del comienzo, ordenó a sus jugadores que se marcharan "hacia arriba" y que los suplentes le dijeron que estuviera "tranquilo", tras los que el conjunto vasco terminó ganando por 0-4.

"En cambio, en el Camp Nou en el descanso íbamos perdiendo, nos reunimos los miembros del cuerpo técnico y decidimos que teníamos que seguir atrás", señaló Cervera.

"Si nos marcan el segundo estamos fuera. Tenemos que estar siempre en el partido, y la única forma es ésta”, aseveró.

En el Cádiz, el extremo Salvador Sánchez Ponce 'Salvi' se ha recuperado de unas molestias y apunta a ser convocado frente al Betis.