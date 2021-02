Raúl García, junto a Messi y Ramos, a por el podio de partidos ligueros

Bilbao, 25 feb (EFE).- Raúl García, después de la renovación de su contrato con el Athletic Club por una temporada más otra opcional por objetivos, se ha asegurado mantenerse junto a Leo Messi y Sergio Ramos en la pelea por alcanzar el podio de futbolistas que más partidos han disputado en LaLiga.

El navarro es a día de hoy décimo en ese ránking histórico con total de 506 partidos, uno menos que los 507 que acumulan en Primera División tanto Messi como Ramos. Esa clasificación está encabezada por Andoni Zubizarreta (622), el bético Joaquín Sánchez (568), aún en activo, y Raúl González (550).

"Me hace ilusión y es uno de mis retos. Es algo complicado, pasamos muchos jugadores por esta liga y no solo estar años, sino ser capaz de rendir, de competir. Y el día que me retire, a ver donde me quedo", confesó este miércoles Raúl tras plasmar su continuidad en el Athletic.

En las 14 jornadas que restan para que acabe el actual campeonato tanto el delantero del conjunto bilbaíno como el astro argentino y el central madridista van a tener la oportunidad de superar en breve en esa tabla de más partidos jugados al séptimo clasificado, Iker Casillas (510).

Será a partir del próximo curso cuando los tres, en los casos de Messi y Ramos si continúan en la liga española, puedan seguir escalando peldaños para ir alcanzado sucesivamente al sexto, Manolo Sanchís (523); al quinto, Paco Buyo (542); y al cuarto, Eusebio Sacristán (543).

En el caso del rojiblanco, para acercarse a los números de Raúl González necesitaría con rondar la próxima temporada la media de algo más de 33 partidos por temporada que promedió en sus cinco primeras campañas en Bilbao y que, a unos meses de cumplir los 35 años el próximo 11 de julio, lleva también camino de firmar este curso.