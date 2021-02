Relato de joven a la que Maradona "salvó la vida" emociona a hija del astro

Buenos Aires, 24 feb (EFE).- Gianinna Maradona, hija del astro del fútbol Diego Maradona, fallecido en noviembre de 2020, se emocionó hasta las lágrimas con la historia de una joven que dijo que el campeón del mundo con Argentina en México 1986 le "salvó la vida" en 2007 cuando coincidieron en una clínica de rehabilitación.

"Lloren todos conmigo! Te amo amiga! @Aleja_____ gracias por matarme de amor! Gracias @coplandcita por esta historia. Que orgullo mi padre para siempre", publicó Gianinna Maradona en su cuenta de Twitter al compartir la historia de Mariana Copland.

Esa joven contó en su cuenta que en marzo de 2007 coincidió con Diego Maradona en una clínica de rehabilitación.

"Él por sus problemas de alcoholismo, yo por una depresión espantosa. Yo fui internada antes que él. Un mes y medio antes. Cuando él llegó yo empezaba a ver que había algo más. Me ayudó a querer levantarme, jugamos al volley y me apodó 'lapicera veloz' porque me la pasaba escribiendo", contó esta joven cuya historia se volvió viral en Argentina y emocionó a los fanáticos del astro a un día de que se cumplan tres meses de su muerte.

"Un día desaté una crisis horrible y entre tres enfermeros para calmar la angustia me ataron a la cama de un primer piso y me dieron una sobredosis de midax. Al otro día me levanté con la mitad del cuerpo paralizado. Era un ente. Babeaba. No podía caminar. Tenía dormida la mitad de mi cuerpo", relató.

Según explicó, su médico había manifestado que no podían "drogarla" sin su consentimiento.

"Tres días después, los mismos tres enfermeros vinieron por mi nueva crisis. Pero Diego se paró adelante, abrió los dos brazos, me hizo casita y dijo: 'Con la nena no'. Discutieron varios minutos, yo lloraba", dijo.

Maradona, según relata, llamó por teléfono a la madre de la joven y le aconsejó que su hija no pasara la noche en ese lugar.

"Y no se despegó de mí un minuto. Recuerdo que antes de cortar le dijo: 'Vos tranquila, podría ser mi hija. Tranquila te esperamos acá'", sostuvo la joven, que aseguró que la depresión "había sido desatada por un novio" que tuvo.

Además, según relató, Maradona, al enterarse de esto, firmó una hoja y escribió: "Nicolás, sos un pelele".

"Y me miró después de firmar y me dijo: 'No seas cagona, dáselo'. Nicolás, si leés esto, siempre fuiste un pelotudo pero hasta que Maradona no me lo explicó no lo entendí", concluyó.

La historia se publicó en varios medios de Argentina luego de que la compartiera Gianinna Maradona, que tiene poco más de medio millón de seguidores en su cuenta de Twitter.