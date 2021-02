Mascherano: "Jamás me atrevería a aconsejar a Messi qué tiene que hacer"

Madrid, 24 feb (EFE).- Javier Mascherano, ex jugador internacional argentino del Barcelona, no quiso aconsejar a su ex compañero y amigo Leo Messi acerca de la decisión de abandonar o no el club azulgrana al final de la actual temporada.