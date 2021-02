Emery: No pensamos en rotaciones, pensamos en poner el mejor equipo y ganar

Vila-real (Castellón), 24 feb (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este miércoles, ante el duelo ante el Salzburgo de la Liga Europa en La Cerámica, que más que pensar en rotaciones se centra en poner este jueves el mejor equipo posible y ganar el partido de vuelta de la eliminatoria, en la que su equipo ganó por 0-2 en la ida en Austria.

“La idea es tener un equipo competitivo que dé continuidad a lo del partido de ida ante un equipo herido al que respetamos y sabemos que no nos lo van a poner nada fácil. Son un equipo herido y con argumentos para complicarnos mucho. Sabemos de su calidad como para que no quiera y no deba hablar de rotaciones, la idea es poner a los mejores jugadores con la certeza de que van a ser los más competitivos en este partido", dijo Emery en rueda de prensa.

"Voy a poner a los mejores, el hecho de repetir con los que jugaron en Bilbao se puede dar sin problemas a no ser de una lesión, por lo que la idea es armar un equipo lo más competitivo posible. La competitividad y el respeto se gana poniendo a los mejores en cada partido”, agregó.

Además, el entrenador vasco indicó que quiere evitar que por el resultado de la ida ya está todo hecho, ya que considera que es "un buen equipo que llega heridos", por lo que descarta que el Villarreal vaya a especular con el marcador y que saldrá con "el claro objetivo de ganar".

"Queremos recuperar al equipo, más allá del resultado tenemos muchas cosas que hacer y cosas que recuperar. Más o menos veníamos de una racha de empates y la victoria en Salzburgo nos dejó buenas sensaciones, pero cosas que mejorar, lo que también se vio en Bilbao. Estamos trabajando defensivamente, lo hacemos bien, pero llegan los goles en contra, por lo que debemos ser más eficaces en esa faceta", indicó.

Respecto al control de juego, aseguró que en Bilbao lo tuvieron pero que les falta mejorar en tareas defensivas y progresar más en ataque. "Tenemos el balón pero de queda en una posesión algo insulsa", apuntó.

"Con el Salzburgo nos espera un partido abierto y con muchos duelos, lo que nos va a exigir mucha verticalidad, ya que será un partido más abierto. Debemos mejorar, encontrar una regularidad en el rendimiento, y que esto nos lleve al resultado”, aventuró Emery.

Para el entrenador del Villarreal, la clave pasa por imponer su idea de juego por lo que "ser verticales será una buena opción, ya que ellos van a plantear una presión alta, aunque la dificultad pasa por hacer que ellos no corran, para lo que debemos tener el balón, y saber correr cuando podamos", explicó.

En su lectura de lo que puede ser el partido, Emery añadió que deben intentar que "el partido no se abra" y que la idea es que "no tengan espacios, ya que es lo que les gusta. Y si el partido se abre, ser verticales para poder aprovechar nuestras opciones”,

Consideró que las lesiones son parte del juego y es algo que se debe tener en cuenta y saber administra, por lo que no puede suponer una excusa. "Debes recuperar y administrar las situaciones como vengan las cosas. La prioridad es la Europa League ya que es la inmediata, no pensamos que es un desgaste, pensamos que es un orgullo jugar y competir”, dijo Emery.

Además, destacó la evolución experimentada por la Liga Europa desde que la disputó como entrenador por primera vez en 2008.

"La posibilidad de entrar en Champions vía Europa League ha cambiado la cosas, ya que equipos ingleses, alemanes o italianos la compiten al máximo. Por ello, vemos que ha crecido y si nos fijamos en los finalistas de los últimos años ya son equipos muy grandes. Cada vez vemos que hay razones para que los equipos quieran ganar la Europa League, por lo que es una competición muy bonita y muy exigente”, concluyó.