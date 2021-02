El Villarreal, a refrendar su renta en casa

Villarreal (Castellón)/Viena, 24 feb (EFE).- El Villarreal CF busca defender la ventaja de dos goles ante el Red Bull Salzburgo lograda en el partido de ida de los treintaidosavos de final de la Liga Europa, en el que el equipo castellonense fue capaz de truncar su mala racha de resultados en liga y lograr una importante victoria en terreno austríaco por 0-2.

El Villarreal tiene puestas muchas ilusiones en esta competición, que desde el principio ha afrontado con máxima ambición de la mano de un técnico como Unai Emery, que ha ganado tres veces esta competición y que este jueves sumará su partido número cien en la Liga Europa.

La resolución de esta eliminatoria llega en un momento delicado de la temporada, al coincidir con una racha de seis partidos sin ganar en la competición liguera, con cinco empates y una derrota.

Para este encuentro, la principal duda reside en saber si Emery decidirá apostar por dar descanso a algunos de los habituales. Nombres como los de Parejo, Trigueros, Paco Alcácer o Gerard Moreno serían alguna de las opciones.

A pesar del mal momento, el Villarreal llega al partido de este jueves con el aval de que solo ha sido derrotado en tres de los partidos oficiales de la temporada y tanto esta circunstancia como el resultado de la ida le hace ser optimista en una competición en la que quiere olvidar también la decepción de haber caído en la otra competición de eliminatorias, la Copa del Rey, en la que se quedó a las puertas de la semifinales.

El Red Bull recupera a su pareja de centrales habitual, tras la vuelta de Andrés Ramalho, sancionado en el partido de ida y del exsevillista Maximilian Wöber por lesión, para intentar una remontada que se dibuja muy difícil para el equipo austríaco tras caer 0-2 en la ida.

El defensa austríaco (Wöber), no está, sin embargo, en condiciones de disputar los noventa minutos, según apuntó el entrenador del Salzburgo, Jesse Marsch, ya que no juega un partido completo desde el pasado 27 de enero, por lo que no está claro que parta en el once titular.

El Red Bull arrastra las bajas de Bernardo, Diakité, Diarrá y Okafor por lesión, así como la de los malienses Mohamed Camara y Sejou Koita, sancionados tres meses sin jugar por la UEFA por dopaje dos horas antes del partido de ida en el Red Bull Arena.

El delantero zambiano Patson Daka, anotó un hat trick en la victoria este fin de semana contra el Rapid de Viena por 4-2, en un partido en el que el conjunto de Marsch afianzó aún más el liderato de la Bundesliga austríaca, que viene dominando desde hace una década con puño de hierro.

El joven delantero de 22 años lleva 23 goles y 7 asistencias en 23 partidos, siendo la principal esperanza de los austríacos para poder levantar el difícil resultado en el Estadio de la Cerámica.

En la ida, los austríacos acabaron pagando sus errores de cara a portería y deberán, en opinión del entrenador del equipo, jugar de forma compacta y robar en tres cuartos de campo para poder desempeñar un mejor papel que en el partido de ida.

"No fuimos lo suficientemente agresivos en la presión", declaró Marsch antes de volar hacia España.

De no consumar la remontada y caer ante el 'Submarino Amarillo', el Salzburgo verá cómo la historia se repite un año más, ya que en la pasada campaña quedó eliminado en dieciseisavos de final de la Europa League contra el Eintracht de Frankfurt alemán, tras no superar la fase de grupos de laLiga de Campeones.

Alineaciones probables:

Villarreal CF: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Capoue, Parejo, Baena; Gerard Moreno, Moi Gómez, Alcácer

Red Bull Salzburgo: Stankovic; Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen; Aaronson, Mwepu, Junuzovic, Sucic; Berisha, Daka.

Árbitro: Feliz Zwayer (Alemania).

Estadio: La Cerámica

Hora:18:55 horas.