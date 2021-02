De Frutos, tras el gol en el Wanda: “Ya tengo algo que contarle a mis hijos”

Valencia, 24 feb (EFE).- El futbolista del Levante Jorge de Frutos recordó este miércoles el gol anotado el pasado sábado ante el Atlético de Madrid en el Wanda prácticamente desde el centro del campo y a puerta vacía y admitió que es un momento que ya guarda para contar a sus hijos.

“La verdad es que es un gol muy bonito y lo voy a recordar toda mi vida”, confesó De Frutos en los medios oficiales del Levante al rememorar la jugada del 0-2 definitivo en la histórica victoria ante el Atlético.

“Vi que Lodi estaba abierto en banda y en cuanto Llorente le da el pase me puedo anticipar y robar. Cuando me di un toque en largo veo que está Oblak y también Llorente y creo que si hubiera seguido corriendo, me hubiera parado con falta para que no pudiera marcar”, recordó.

El futbolista segoviano dijo que afortunadamente “salió bien” la jugada y su decisión de disparar desde casi el centro del campo. “Intenté golpear con rosca para que el balón pudiera entrar. Cuando tiro parece que va a dar al palo, pero acaba entrando”, remarcó.

Además, De Frutos, que es el máximo asistente de la Liga con siete pases de gol, subrayó el buen momento del equipo tanto en la Liga como en la Copa del Rey.

“Estamos consiguiendo buenos resultados y se nota. El partido de vuelta de Copa para nosotros es vital y muy importante”, finalizó.