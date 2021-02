Raiola: "Solo diez clubes pueden permitirse fichar a Haaland"

Londres, 23 feb (EFE)- Mino Raiola, agente de Erling Braut Haaland, aseguró que solo diez clubes en el mundo pueden permitirse fichar al delantero noruego del Borussia Dortmund y que cuatro de ellos están en Inglaterra.

"Es obvio que todo el mundo ve a Erling como una de las potenciales nuevas estrellas del futuro, porque es muy difícil lo que ha hecho a su edad", dijo Raiola en declaraciones a la cadena británica BBC.

"Va a ser una de las estrellas de la próxima década porque estamos en un momento en el que nos empezamos a preguntar cuánto tiempo por delante le queda a jugadores como Ibrahimovic, Ronaldo y Messi. Así que todos están esperando a la nueva generación", señaló.

"Solo diez clubes se pueden permitir fichar a Haaland y darle el sitio en el que le gustaría estar después del Dortmund. Cuatro de esos clubes están en Inglaterra", afirmó.

"No creo que haya un solo director deportivo o entrenador del mundo que diga "no estoy interesado". "Es como preguntarse si habría algún equipo de Fórmula Uno que no estuviera interesado en tener a Lewis Hamilton", añadió Raiola, que es agente de otros futbolistas de nivel como Paul Pogba.