Elizegi: "Raúl García es básico; queremos que renueve pronto"

Bilbao, 22 feb (EFE).- Aitor Elizegui, presidente del Athletic de Bilbao, declaró este lunes, sobre la posible renovación en breve plazo de Raúl García, que el navarro "habla el lenguaje del Athletic y es básico para el Athletic", y que quiere dar "un mensaje de tranquilidad a la afición".

"Queremos que sea pronto", apuntó el máximo dirigente del equipo bilbaíno sobre el jugador, de 34 años, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio y que cumple su sexta temporada en el club.

Elizegui aseguró también que en la junta directiva del Athletic acabaron "contentos" con el desarrollo el domingo de la Asamblea Extraordinaria, aún asumiendo como "lección para el futuro" la reprobación de la gestión de la temporada 2019-2020.

"Estamos contentos por el trabajo y el esfuerzo, aunque es importante que tengan retorno", dijo en una rueda prensa al respecto en San Mamés en la que reconoció "que cuando te evalúa un órgano capaz y te dice que no has aprobado tienes que plantearte si has preparado bien el examen".

"El suspenso obliga a muchísimo. Una parte importante de la Asamblea fue una lección y la guardo como principio y no como final", comentó, reparando en que el suspenso recibido fue en una "temporada covid", un "escenario en el que muchos gobiernos pueden estar suspendiendo".

"Tomamos decisiones con el covid complejas. Pueden ser discutibles y mejorables, pero no el esfuerzo de la junta", añadió el día después que sí le aprobasen a la Junta las cuentas del curso 2019-2020 y el presupuesto de 2020-2021, que le habían reprobado en la Asamblea General.

Aunque, como se queda "siempre con la nota positiva", en esta ocasión lo hace, "sobre todo, la confianza que nos dimos". "Ayer se volvió a poner una piedra para que cuando acabe este escenario sigamos siendo un equipo potente. Al Athletic se le admira fuera", consideró.

El presidente valoró "dos títulos" conseguidos por la primera plantilla, "el de la Supercopa y el de la solidaridad", en referencia al acuerdo alcanzado entre los jugadores y la Junta para reducirse los salarios.

También destacó la aprobación del presupuesto de esta temporada, de 138 millones de euros con unas pérdidas de 21,3, que "son casi como una cuentas" porque se ha superado ya la mitad del curso.

Elizegi, por otro lado, se reiteró en sus "sensaciones" de que no habrá público en La Cartuja en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad el próximo 3 de abril, dado el "impacto" de la "tercera hola" de covid "en todos los ámbitos".

"Con un aficionado con una ikurriña y una bandera del Athletic nos valdría, por lo menos uno podría animarnos", escenificó la situación en la que se encuentra la vuelta del público a los estadios.

Y ya en lo deportivo, cree que el Athletic mereció "darle la vuelta al partido" de ayer ante el Villarreal, que terminó empatado a un gol. "Merecimos el 2-1", consideró, sin renunciar a una clasificación europea vía Liga. "No renunciemos todavía (a Europa) queda mucha tela que cortar", subrayó.