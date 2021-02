Simeone: "El Chelsea es un equipo muy poderoso económicamente"

Redacción deportes, 22 feb (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, destacó que su rival en octavos de final de la Liga de Campeones, el Chelsea inglés, contra el que jugarán la ida este martes en Bucarest y no en Madrid por las restricciones sanitarias, es "muy poderoso económicamente".

"Es un club muy poderoso económicamente, donde año tras año hace un desarrollo enorme en traer jugadores importantes. Creo que este año ha sido una inversión muy fuerte con futbolistas jóvenes muy buenos, y en el momento que vio que el equipo no respondía buscó un cambio con un gran entrenador como (el alemán Thomas) Tuchel, y nos encontraremos con un equipo fuerte, que a partir de su llegada ha mejorado en los números", resaltó Simeone.

El entrenador del Atlético elogió la profundidad de plantilla de su oponente de mañana. "Viendo los tres porteros, los delanteros, muchos recambios, muchos futbolistas importantes que cualquiera podría jugar de titular en cualquier equipo de Europa. Habla por sí sola la plantilla que han formado, un equipo muy poderoso", dijo.

El Atlético se ve obligado a jugar la ida lejos de su estadio, el Wanda Metropolitano, debido a que el Gobierno español prohíbe a los ciudadanos del Reino Unido aterrizar en España para evitar la propagación de la cepa británica de la Covid-19, un elemento que el entrenador rojiblanco no se plantea, ya que no lo puede cambiar.

"Ocuparnos del partido, no de cosas que no podemos resolver. Lo que siento es que en este mundo que vivimos hoy donde las dificultades son muchísimas para los trabajadores de distintos sectores, nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo donde sea, nos encanta jugar al fútbol. Mañana nos tocará hacerlo aquí y tratamos de hacerlo de la mejor manera", reflexionó Simeone.

En este sentido, el técnico argentino explicó que la decisión de ir a Bucarest se tomó estando el cuerpo técnico "en contacto" con los dirigentes del Atlético y resaltó que "más allá del lugar" el de este martes es "el partido que sería nuestra casa", en cuanto, por ejemplo, al valor doble en caso de empate global de los goles que pudiera marcar el Chelsea.

El equipo madrileño llega a este encuentro exigido tras sumar solo uno de los últimos seis puntos en disputa en LaLiga Santander, con el empate 1-1 y la derrota 0-2 en los dos partidos contra el Levante, pero Simeone dijo que aunque las opiniones son "respetables" ellos se centran en la eliminatoria, que ven "a un 50 por ciento para cada uno".

No obstante, preguntado por lo que saca de positivo de esos malos resultados, Simeone destacó que su equipo "reaccionó muy bien" ante el Levante tras una primera parte en la que "no hizo un buen partido", aunque luego "no acompañó el resultado".

"LUIS SUÁREZ GENERA JERARQUÍA Y ATENCIÓN EN EL RIVAL"

Uno de los nombres propios de este Atlético es Luis Suárez. El delantero uruguayo lleva 16 tantos en la competición liguera, un promedio de 0,8 goles por encuentro; mientras que en la Liga de Campeones no ha marcado en los cuatro encuentros que ha disputado.

"Para todas las competencias, no solo la 'Champions', la presencia de Luis genera jerarquía, confianza en el equipo y atención en el rival, porque la historia acompaña a un futbolista que es muy fuerte en su don en cuanto al gol. Ojalá podamos hacer un buen partido como equipo", destacó Simeone. "Mañana vamos a jugar en casa y esperemos que Luis pueda marcar", añadió.

Otro futbolista clave para el esquema del Atlético es Marcos Llorente, que ha jugado como pivote e interior, pero que en los últimos duelos se está ubicando como lateral derecho por las bajas del inglés Kieran Trippier (sancionado) y el croata Sime Vrsaljko (lesionado), una posición en la que Simeone admitió que pierde parte de su potencial ofensivo.

"Marcos es un jugador que nos da mucho en todos los lados, soy el primero en valorar que cuando juega metros más arriba participa más en jugada ofensiva, pero es de los que tenemos hoy, quien mejor ocupa ese lugar de la derecha en relación a sus compañeros. Está Ricard con la posibilidad de ayudar, es joven, y tenemos hasta mañana para pensar qué elegir para el partido", zanjó Simeone.