Casemiro: "Creemos en la Liga"

Madrid, 20 feb (EFE).- Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, mostró la fe que siente la plantilla en pelear por LaLiga Santander, tras situarse a tres puntos del líder, el Atlético de Madrid, gracias a su gol en la visita al Real Valladolid.

"Era importante ganar no solo porque el Atlético de Madrid pinchó, nosotros todavía creemos en la Liga y todos los partidos son importantes. Quedan muchos puntos y mucha Liga, creemos en ella, lo hablamos, sabemos que es difícil pero creemos", dijo en Movistar+.

Casemiro repartió el mérito entre todos los jugadores que participaron en el partido en un Real Madrid con ausencias importantes. "Hemos tenido muchas bajas por lesión y es complicado pero es mérito de todo el equipo. El trabajo de todos que demuestran que están preparados para jugar. El triunfo es mérito de todos".

"Sabemos que Courtois es muy bueno, sus paradas no me sorprenden, no es cosa solo de este partido. Es un porterazo pero no podemos hablar de un solo jugador, hay que elogiar el trabajo y es cosa de todos", añadió tras ser preguntado por las paradas decisivas de su compañero.

El centrocampista brasileño espera que pronto puedan recuperar compañeros lesionados. "Las bajas que tenemos son muy importantes, ojalá estén cuanto antes. Contamos con ellos".

Y agradeció el pase medido de Toni Kroos. "Hay que estar ahí para rematar pero es mérito de Toni que la pone bien. Creo que he tenido tres oportunidades y he metido la tercera. Parece que Toni la pone con la mano".