Vallejo: "Esto no vale de nada si vamos a Getafe a verlas venir"

València, 20 feb (EFE).- El delantero del Valencia Manu Vallejo aseguró que el triunfo logrado este sábado ante el Celta de Vigo no valdrá de nada si en la próxima jornada van “a Getafe a verlas venir”.

“No estamos en una buena dinámica, nos falta encadenar dos o tres partidos ganados, hay que darle continuidad a las cosas que hacemos bien. Hay que ir allí a demostrar que queremos ganar”, señaló en declaraciones a Movistar LaLiga.

El gaditano fue el autor del primer gol de los dos que marcó el Valencia en el tiempo de prolongación para llevarse el encuentro y admitió que son “tres puntos importantísimos” por cómo está La Liga.

“El equipo tiene ganas de reivindicarse”, confirmó Vallejo, que admitió que está teniendo mejor rendimiento entrando desde el banquillo, tal y como pasó en este partido.

“Estoy para ayudar, en frío me cabreo cuando no soy titular porque todos queremos ser titulares pero soy como soy y me está dando resultado salir del banquillo, lo que diga el mister interaré hacerlo lo mejor posible”, concluyó.