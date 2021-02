Nolito: “Es demasiado castigo”

València, 20 feb (EFE).- El delantero del Celta Manuel Aguado Durán ‘Nolito’, aseguró que la derrota sufrida este sábado en Mestalla ante el Valencia fue “demasiado castigo” por haber recibido los dos goles en el tiempo de prolongación y con un jugador menos, y lamentó no haber sumado al menos un punto.

“Es demasiado castigo, así es el fútbol es una ‘putada’ pero es así y ahora hay que empezar a pensar en el siguiente partido”, explicó en una entrevista con Movistar LaLiga.

El delantero analizó la jugada de la expulsión de su compañero Rubén Blanco y dijo que cree que no tocó a Maxi Gómez. “Hay veces que aciertan los árbitros y otras que no, pero no tenemos que pensar en eso”, señaló.

“No es fácil jugar con uno menos y hemos aguantado, pensábamos que podíamos sacar un punto pero al final en una jugada nos han hecho el 1-0. Supone una putada porque pensábamos puntuar, creo que el equipo ha hecho un gran partido con un tío menos pero esto es fútbol. Hay que sacárnoslo de la cabeza”, explicó.