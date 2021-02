Las candidaturas: "El Barcelona va tarde en normalizar el papel de la mujer"

Barcelona, 20 feb (EFE).- Maria Elena Fort y Joana Barbany, que están de acuerdo en que el FC Barcelona va tarde en normalizar el papel de la mujer en el club, serán directivas de Joan Laporta y Víctor Font, respectivamente, si sus candidaturas ganan las elecciones del 7 de marzo.

Con ellas, EFE ha debatido sobre la presencia de la mujer en la entidad azulgrana, los problemas actuales en este sentido y las cosas a mejorar durante el próximo mandato. La candidatura de Toni Freixa también fue invitada a participar, pero finalmente no acudió por incompatibilidad horaria.

¿EL BARÇA VA MÁS TARDE QUE EL RESTO DE LA SOCIEDAD EN LA NORMALIZACIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER?

Maria Elena Fort: "A día de hoy sigue yendo más tarde. El mundo del fútbol en general, y el del Barça también, está bastante masculinizado culturalmente. El Barça ha ido por delante en algunos temas relacionados con la mujer, pero ha llegado un momento en el que se ha quedado estancado. Sigue siendo un mundo de hombres, más que el de las empresas, que se ha ido normalizando en el día a día"

Joana Barbany: "Clarísimamente vamos por detrás de la sociedad. El Barça, como institución relevante del país, debería liderar el cambio que está habiendo en todo el mundo. A mí me gusta mucho hacer deporte, y la mujer siempre ha estado infravalorada y ha tenido una presencia menor. Cuando tú eres pequeña tienes referentes a nivel deportivo, social y cultural. Y hasta ahora costaba mucho ver una referente mujer en la que te pudieras fijar en el mundo del fútbol"

Maria Elena Fort: "El padre generalmente va al fútbol con los niños y no con las niñas, y esto no es por falta de referentes, sino por una inercia cultural que debemos cambiar. Mi hijo juega al fútbol y en su equipo tan solo hay una niña. Y en el patio siguen haciendo días sin pelota para que se puedan integrar niños y niñas haciendo lo mismo. Yo creo que una niña puede tener a Messi como referente. Hay algo cultural que provoca que las niñas no entren ni en la práctica del fútbol ni en el día a día del club"

Joana Barbany: "Yo desde pequeña he ido con mi padre al fútbol y a la gente le llamaba la atención porque no era lo normal. He intentado que la educación que han recibido mis dos hijos y mis dos hijas sea la misma. Para mí es un tema cultural, pero también de falta de referentes. Yo de pequeña quería llegar a ser futbolista e hice este dibujo (lo muestra) con siete años en el que aparece un hombre con pelos. Siempre dibujaba futbolistas hombres. A mí no se me pasaba por la cabeza dibujar una chica porque no había"

CUOTA NUEVA LEY DEL DEPORTE CATALÁN (MÍNIMO 40% DE MUJERES EN LAS DIRECTIVAS)

Joana Barbany: "Yo estoy a favor de las cuotas siempre que estemos luchando para revertir una desigualdad evidente. Ojalá no tuviesen que existir las cuotas. A igualdad de talento tiene que haber cuotas. En este sentido, en la candidatura de Víctor Font hay diversidad de opiniones entre las cinco mujeres. Las de más edad las cuotas las ven muy agresivas"

Maria Elena Fort: "Conceptualmente estoy a favor de las cuotas porque es la única manera de que las mujeres puedan llegar a puestos a los que no podrían llegar por una cuestión natural. Pero hay un matiz. Las cuotas sirven para que en una situación de igualdad de personas las mujeres no se queden atrás. En cambio, en el Barça hay una situación un poco diferente: solo hay un 26% de socias. Primero hay que conseguir que este número crezca poniendo a la mujer en el día a día del club y ayudando a que se implique. Establecer cuotas cuando no tienes la base para que haya la misma parte proporcional en la junta sería absolutamente antinatural.

NINGUNA CANDIDATURA CUMPLE AHORA LA CUOTA

Joana Barbany: "Creo que el número de mujeres en las directivas debe estar acorde con el porcentaje de socias que hay en el club. Mis cuatro compañeras de junta tienen talento en su ámbito, no están allí por cuotas. Pero debo decir que yo he recibido ofertas de otras candidaturas para integrarme en ellas por el simple hecho de ser mujer, sin preguntarme a qué me dedicaba ni qué hacía en la vida. Me llegaron mensajes de WhatsApp que decían: 'Buscamos mujeres para una candidatura'. Víctor Font es de los pocos que se interesó por mis conocimientos profesionales más allá de ser mujer"

Maria Elena Fort: "Esto no debe ser una carrera para ver cuál es la candidatura que más mujeres tiene, sino para hacer el trabajo del que estamos hablando. Y el tema del aval del 15%, si ya es gravoso para toda la junta, es doblemente gravoso para la mujer".

¿CÓMO SE CONSIGUE INCREMENTAR EL NÚMERO DE SOCIAS?

Joana Barbany: "Debes hacer políticas activas de captación de socias. Quizá puedes hacer una oferta para incentivarlo".

Maria Elena Fort: "Nosotros llevamos en el programa unas bonificaciones para familias numerosas y monoparentales. Debemos incentivar que la familia vaya al fútbol los domingos y que la mujer no se quede en casa".

Joana Barbany: "Yo he ido a desplazamientos con el Barça en los que he sido la única mujer del autocar de aficionados. Hay chicas jóvenes que nos piden facilidades para poder ir a los desplazamientos. Quizá podamos reservar unas plazas específicamente para ellas".

¿CUÁNDO HABRÁ LA PRIMERA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA?

Maria Elena Fort: "A mí me gustaría que en las siguientes elecciones ya la hubiese para empezar a abrir camino. De aquí seis años espero que hayamos avanzado suficiente como para que por lo menos haya una candidata".

Joana Barbany: "En las elecciones a la presidencia de la Generalitat la mitad de los cabezas de lista eran mujeres. Esto hace 20 años era impensable. Cuando se empezó a votar en la democracia no había mujeres ni en las listas para ser regidoras de un pueblo. Las fotos en el Parlamento de hace 30 o 40 años son para echarse llorar. En el caso del Barça no sé si dentro de seis años ya habrá una, pero llegará el momento".

¿POR QUÉ LAS MUJERES NO LLEGAN A LOS ALTOS CARGOS EJECUTIVOS EN EL BARÇA?

Joana Barbany: "Entre los trabajadores y trabajadoras del club sí que hay paridad, pero miras los cargos que tienen los hombres y son superiores a los de las mujeres. En cargos directivos hay muy pocas".

Maria Elena Fort: "Durante el mandato de Joan Laporta pusimos a Anna Xicoy como directora general. Se empezaron a dar pasos que no se han seguido demasiado, y es un trabajo que debemos hacer. Cuando era directiva, mi hijo tenía seis años y un día dije que mi hijo iba a venir al partido conmigo y a los de protocolo se les rompieron los esquemas porque no tenían previsto que un directivo pudiese traer a su hijo"

Joana Barbany: "Los estatutos del club se deben reformular porque a día de hoy no permiten que en los documentos oficiales, como en las papeletas de las firmas para ser candidato, se pueda poner 'la socia'. Hicimos una queja formal al club. En los estatutos del club la socia no existe y estamos en pleno siglo XXI".

¿EL PROYECTO DEL FÚTBOL FEMENINO ES LO MEJOR QUE HIZO BARTOMEU?

Maria Elena Fort: "Lo iniciamos durante el mandato de Joan Laporta, pero sobre el trabajo que se ha hecho con el femenino en época de Bartomeu no tengo nada que decir en contra. Se ha hecho un buen trabajo".

Joana Barbany: "Considero que se ha hecho un buen trabajo en el fútbol, el cual ahora se debe hacer con el resto de secciones, que han sido menospreciadas. También se ha hecho un buen trabajo desde el Grup Edelmira Calvetó (un grupo de trabajo para recuperar la memoria histórica de la mujer barcelonista) de la mano, entre otras, de la exdirectiva Maria Teixidor".

¿CUÁL DEBE SER EL FUTURO DEL PRIMER EQUIPO FEMENINO?

Joana Barbany: "Debemos convertirnos en el mejor equipo de Europa. Cuanto mejores seamos y más ganemos, más chicas querrán seguir los pasos de Alexia Putellas".

Maria Elena Fort: "Se debe consolidar el trabajo hecho e intentar llegar lo más arriba posible. ¿Ser el mejor equipo? Sí".

Joana Barbany: "Lo que no puede ser es que haya futbolistas de primer nivel que no puedan dedicarse únicamente al fútbol desde el punto de vista económico o que los equipos femeninos vayan en autocar cuando los masculinos lo hacen en avión".

¿CREACIÓN DE SECCIONES FEMENINAS PROFESIONALIZADAS?

Joana Barbany: "El fútbol tiene más peso, pero el Barça es un club polideportivo y no podemos obviar el resto de disciplinas. Hay que potenciar las secciones femeninas".

Maria Elena Fort: "La implementación del deporte femenino en la sociedad es ahora que está empezando a coger fuerza. El objetivo del Barça ahora mismo debe ser dar apoyo al tejido deportivo catalán para ayudar a implementar la presencia de las mujeres. Lo que no puede ser es que el Barça se ponga, sabiendo la fuerza que tiene, y se lleve el tejido que está en proceso de creación en los otros clubes más pequeños. Estos están haciendo esfuerzos titánicos para ayudar a las niñas. Cuando este tejido ya sea fuerte, será cuando el Barça pueda tener estos equipos de base potentes. Es un objetivo, pero no a corto plazo".

Paco Àvila-Sergi Escudero