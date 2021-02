Un líder cuesta arriba

Madrid, 17 feb (EFE).- Sísifo fue, según la mitología griega, castigado a empujar una enorme piedra cuesta arriba por la ladera de una montaña que se caía antes de alcanzar la cima. Algo así le ocurre al líder liguero, un Atlético de Madrid que en el último mes ha empezado perdiendo cuatro de sus últimos seis partidos.

La situación que vivió anoche en el Ciutat de Valencia contra el Levante con el gol del macedonio Enis Bardhi en el minuto 17 no es desconocida para la plantilla rojiblanca, que se vio en un brete similar nueve días antes ante el Celta de Vigo con el gol de Santi Mina, dos partidos antes con el tanto del serbio Uros Racic para el Valencia, o hace casi un mes en Eibar con el tanto inicial de penalti del portero serbio Marko Dmitrovic.

Esto supone que en cuatro de los últimos seis encuentros el líder se encontró con un gol en contra en la primera mitad: dos los resolvió con remontadas, ante el Eibar (1-2) y el Valencia (3-1), y en dos acabó cediendo un empate, contra el Celta al que remontó y luego le igualó 2-2 con un tanto final del argentino Facundo Ferreyra, y anoche en Valencia, donde igualó en la primera mitad con gol de Marcos Llorente, pero no consiguió desequilibrar el marcador pese a haber gozado de ocasiones claras como la del argentino Ángel Correa, solo ante la portería y con el portero batido (1-1).

La secuencia de goles en contra en el arranque de los encuentros ha sido algo sobre lo que ya dieron la voz de alarma los futbolistas rojiblancos anteriormente. "Estamos permitiendo muchos goles al inicio de los partidos", dijo el capitán Jorge 'Koke' Resurrección tras el empate contra el Celta.

Esto supone una serie de seis duelos ligueros seguidos encajando: un total de ocho tantos en seis jornadas, más de un gol por partido (1,33 de media). Es algo remarcable en un equipo que hace de la seguridad su bandera. En las 16 jornadas anteriores solo había encajado seis tantos, una media de 0,375 por encuentro.

El gol granota tuvo lugar tras una mala salida del defensor uruguayo José María Giménez que aprovechó Bardhi para llevarse el balón, ceder para la carrera por el centro de su compañero Jorge de Frutos, que no supo interrumpir ningún defensor atlético y marcar tras recibir el pase.

"Ha sido un error defensivo que han aprovechado para marcar un gol. Ellos no han tenido muchas ocasiones, sólo una al final, y nosotros hemos tenido bastantes", repuso el portero esloveno Jan Oblak en declaraciones a 'Movistar LaLiga' tras el encuentro.

El Atlético encaja más y recibe con mayor frecuencia el primer golpe, pero también es cierto que siempre responde, si no para ganar al menos para empatar, como remarcó el entrenador argentino Diego Pablo Simeone tras la igualada en el Ciutat de Valencia.

"Nos han lastimado en el inicio de los partidos, pero el equipo ha resuelto la mayoría de ellos rebelándose y pasando a ganar y eso es tan importante como que te marquen en el inicio", valoró el técnico.

No obstante, anoche no logró culminar la rebelión en victoria -y no fue por falta de ocasiones: tuvo hasta 14 remates, 6 a puerta con grandes actuaciones del portero levantinista Aitor Fernández además del fallo de Correa- y perdió la oportunidad de distanciar en ocho puntos al Real Madrid. Su renta con el máximo rival de la capital española se queda en seis puntos, aunque tiene un partido menos.

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA Y UN CALENDARIO EXIGENTE

Una oportunidad perdida en una de las dos 'bolas extra' que tenía el Atlético por partidos aplazados -la otra es el duelo contra el Athletic del 10 de marzo, que no se jugó en enero por el temporal de nieve- y le impone mayor deber en el segundo duelo contra el Levante del próximo sábado, preludio de otra tanda ascendente de partidos.

Al Levante le seguirá el duelo de ida de Liga de Campeones contra el Chelsea inglés, que el Atlético deberá disputar como local en Bucarest (Rumanía) por las restricciones fronterizas por la pandemia, la visita al Villarreal el domingo 28 y el derbi contra el Real Madrid una semana después, el 7 de marzo en el Metropolitano.

Un panorama cuesta arriba para un líder que, no obstante, tiene la buena noticia del rendimiento de Marcos Llorente, de nuevo al rescate del equipo como en Granada con su octavo gol liguero. Ya es el centrocampista más goleador de LaLiga Santander y el máximo asistente con siete pases de gol, empatado con Jorge de Frutos.

La reincorporación progresiva del portugués Joao Félix, que tuvo ayer sus primeros minutos tras perderse dos partidos por el coronavirus, es la otra gran noticia que de un líder que tendrá que jugar su segundo duelo contra el Levante sin dos futbolistas importantes: el central montenegrino Stefan Savic y el centrocampista Saúl Ñíguez, ambos sancionados por haber recibido la quinta amarilla en la primera parte del duelo. También peligra el uruguayo Luis Suárez, 'pichichi' liguero que lleva cuatro tarjetas.

Aplanar la montaña para que no se le caiga la roca del liderato es el objetivo de un Atlético que, pese a todo, agranda su racha de partidos sin perder: son ya 11 duelos, con nueve victorias y dos empates. 29 puntos de 33 posibles. Números que ya habría deseado para sí otras muchas temporadas, aunque ahora los partidos se le pongan cuesta arriba con más frecuencia de la esperada.

