Paco López: "Llevamos mucha tralla"

Valencia, 14 feb (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, lamentó la derrota sufrida este domingo ante Osasuna (0-1) y subrayó que están físicamente al límite después de haber jugado en el último mes en la Liga y en la Copa del Rey cada semana.

"Lo más importante ahora es la recuperación no sólo física, sino mental, porque llevamos mucha tralla. No tenemos máquinas ni robots, tenemos jugadores y jugar cada tres días no es nada fácil la recuperación", dijo Paco López tras el partido del Ciutat de València.

"Es la factura que estamos pagando de todo el esfuerzo que estamos haciendo con tantos partidos seguidos. Entendíamos que podía pasar", agregó el entrenador valenciano.

El técnico del Levante declaró que el partido fue "muy igualado, muy incómodo y con pocas ocasiones en las dos porterías", y que el equipo que ha estado "más acertado" ha ganado el encuentro.

"Apenas nos han llegado, pero nos ha faltado tener más continuidad. Cuando mejor estábamos nos han hecho el gol. Tuvimos el penalti y no teníamos el día. Ahora tenemos que darle la vuelta y a recuperar a gente", indicó.

"Con tanta igualdad la diferencia es que seas capaz de acertar en área contraria. Nos ha faltado frescura y acierto", resumió.

Paco López desveló que Roger no jugó porque está lesionado e insistió en que se centra en que la derrota les afecte "lo mínimo".

EFE

1005179

pzm sm/ism