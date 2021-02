Munir: "¡Joder, las manos que ha metido Bono!"

Sevilla, 13 feb (EFE).- El delantero hispanomarroquí del Sevilla Munir El Haddadi, autor este sábado del único gol en la victoria de su equipo frente al Huesca, resaltó que su compatriota Yassine Bono hizo "un partidazo" y les ha "salvado los tres puntos", y afirmó: "es el hombre del partido; ¡joder, las manos que ha metido!"

Munir también se felicitó, en declaraciones a Movistar, por que "el equipo no se ha relajado" en un encuentro en el que "siempre es complicado lograr los tres puntos", ya que rivales "como el Huesca obligan a jugar al doscientos por cien".

"Los goles dan confianza. Marcar es bueno para mí y para el equipo. Me gusta jugar por dentro, pero me adapto al lugar en el que me ponga el míster", aseveró el futbolista madrileño.