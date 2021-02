Pedri: "Quedan 90 minutos que dan para mucho, todavía hay opciones"

Sevilla, 10 feb (EFE).- Pedro González 'Pedri', centrocampista del Barcelona, manifestó tras la derrota de su equipo (2-0) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, en el campo del Sevilla, que "quedan noventa minutos" en la vuelta y en los que "da tiempo para mucho", por lo que cree "que hay todavía opciones" de remontada.

Pedri comentó, en declaraciones a DAZN, que los sevillistaS "tenían superioridad por el medio" y el Barcelona no pudo "contrarrestarlo", pero insistió en que "todavía queda la vuelta y se puede estar en la final".

"El primer gol nos ha comido un poco la cabeza y no hemos sabido llevarlo. Tuvimos oportunidades, hay un penalti que no sé si empiezan a agarrar dentro o fuera a (Jordi) Alba. Tuvimos mala suerte porque hubo ocasiones, pero no marcamos", lamentó el futbolista tinerfeño.