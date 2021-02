Kiko Olivas regresa al césped, más de seis meses después de su grave lesión

Valladolid, 9 feb (EFE).- El central del Real Valladolid, Kiko Olivas, quien fue operado el 31 de julio del pasado año, tras sufrir una grave lesión en Ipurua, precisamente, escenario del próximo encuentro del equipo blanquivioleta, ha regresado al césped tras más de seis meses de recuperación.

Según ha informado el club vallisoletano a través de su página web, Kiko Olivas ha comenzado ya a correr sobre el césped y a tocar balón, lo que supone una etapa más en el camino hacia su reaparición.

El central malagueño sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior, lesión en el cuerpo menisco externo, esguince de grado I en el ligamento colateral lateral y un edema óseo en el cóndilo femoral externo, que implicó una intervención quirúrgica y un largo proceso de recuperación.

Tras incontables horas en el gimnasio, ha podido disfrutar este martes sobre el terreno de juego, lo que ha hecho "feliz" al jugador, quien empieza, así, la última etapa de su rehabilitación, "la más ilusionante y la más importante", en palabras del propio Kiko Olivas.

"Estoy muy contento, tenía muchas ganas de volver a sentirme futbolista, de volver a salir al césped. Es un día muy feliz para mí", ha explicado en los Anexos, tras compartir parte del entrenamiento con Marcos André, quien, después de un mes de haber sido operado, también ha vuelto a pisar el verde.

Olivas es sabedor de que el proceso aún tiene recorrido y no quiere acelerar más de lo debido, para evitar pasos atrás: "No me marco una fecha, será la rodilla la que fije los plazos, en función de cómo responda. Tengo muchas ganas y quiero acelerar el regreso, pero evidentemente no es bueno", ha reconocido.

Considera, a través de su experiencia, que la "unión" es la llave del equipo hacia el objetivo de la permanencia y, en este sentido, ha indicado que, aunque están "en una situación complicada, se tiene que sacar estando unidos, creyendo cada uno en lo que somos, en el compañero que tenemos al lado", ha dicho.

"Es fundamental que en Eibar salgamos con la mentalidad de que podemos ganar, de que somos buenos y, a partir de ahí, seguir creciendo. Tenemos que tener calma, pero apretarnos y demostrar en el campo que somos buenos, con victorias", ha concluido.