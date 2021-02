Hazard: "Estar lesionado no es el fin del mundo"

Madrid, 8 feb (EFE).- Eden Hazard, centrocampista belga del Real Madrid, intentó buscar algo positivo de la pesadilla que está sufriendo con las lesiones desde que firmó con el conjunto madridista y aseguró que "estar lesionado no es el fin del mundo" porque le permite "pasar tiempo" con su familia.

"Tengo la suerte de que cuando estoy lesionado y tengo que quedarme en casa, mi familia me ayuda a pasar por ello. No es el fin del mundo porque puedo pasar tiempo con mis hijos. Cuando estás lesionado y solo, puede ser duro, pero a mí me apoya mi familia", aseguró en la revista 'On The Front Foot'.

"Cuando estás lesionado puedes hacer muchas cosas. Puedes trabajar para ponerte bien más rápido, pero las lesiones que he sufrido exigen tiempo para curarme. Solo tengo que esperar, trabajar duro y mejorar. Cuando estoy en casa, puedo disfrutar de tiempo familiar", añadió.

Hazard agradeció la ayuda que ha recibido de personal del Real Madrid desde su llegada y desveló como fue él mismo el que se preocupó por buscar una casa en la capital de España y hasta el colegio para sus hijos.

"En el Madrid hay gente que ayuda a los jugadores, pero cuando llegué, dije que lo haría por mí mismo. Busqué una casa y un colegio para los niños. En el club hay gente que te ofrece mucha ayuda y es importante, porque llegamos jugadores con hijos y cuando estás en el campo, necesitas estar concentrado en el fútbol", valoró.

Una vez más, el astro belga mostró en público su admiración hacia la figura del francés Zinedine Zidane. "Cuando era pequeño al equipo que más veía era Francia. Los jugadores en los que más me fijaba eran Zidane y Henry, y aunque es difícil admitirlo por mi relación con el Chelsea, me gustaba el Arsenal con Pires, Wiltord y Vieira".

Por el momento y pese a la mala racha de lesiones del último año y medio, Hazard ve lejana su retirada. "Espero jugar al fútbol el máximo tiempo posible e intentar siempre disfrutar en el terreno de juego". Y el día que le llegue asegura que mirará atrás y verá sus logros. "Mi prioridad ahora es jugar bien y disfrutar del fútbol. No sé dónde estaré en los próximos años, acabo de cumplir 30 y afortunadamente puedo jugar al menos cinco o seis años más", sentenció.