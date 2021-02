Antonio Couceiro, nuevo presidente del Deportivo

Los jugadores del Deportivo guardan un minuto de silencio por la muerte del aficionado que falleció el domingo en una reyerta entre ultras del equipo coruñes y el Atlético de Madrid, con la grada en la que se ubican los 'Riazor Blues' vacía, antes del inicio del partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado ante el Málaga esta tarde en el estadio de Riazor. EFE/Cabalar SPAIN SOCCER KING'S CUP:Deportivo Coruna's players observe a minute of silence for late Deportivo Coruna's supporter Francisco Javier Romero Taboada 'Jimmy' in front of the empty row of seats of Deportivo's radical group 'Riazor Blues' prior to the King's Cup round of 32 return match between Deportivo Coruna and Malaga at Riazor stadium in A Coruna, Galicia, north-western Spain, 03 December 2014. 'Jimmy' died on 30 October in Madrid during a fight between the ultras of his team and Atletico Madrid before a Spanish League's Primera Division match. EFE/Cabalar