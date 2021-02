Bordalás: "El comportamiento de Lopetegui es inaceptable"

Getafe (Madrid), 8 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, dijo este lunes sobre el incidente protagonizado en el último partido de Liga frente al Sevilla, en el que acabó expulsado tras enzarzarse en una discusión con Julen Lopetegui, que puede "entender el enfado" del técnico sevillista, "pero nunca el comportamiento que tuvo, que es inaceptable".

La fuerte discusión, con insultos entre ambos técnicos, se produjo a raíz de la falta cometida por el Djené Dakonam, defensa del Getafe, sobre el argentino del Sevilla Lucas Ocampos.

"No entiendo el estado de Lopetegui y menos los insultos y la falta de respeto hacia el Getafe y hacía mi. Puedo entender el enfado, pero nunca el comportamiento que tuvo, que es inaceptable", dijo Bordalás en conferencia de prensa.

El técnico del Getafe indicó que desde que acabó el partido, hace dos días, no ha hablado con Lopetegui de manera privada.

"No he hablado y me habría gustado que hubiera descolgado el teléfono y se hubiera disculpado conmigo. Es lo que habría hecho yo. Entiendo que uno pueda estar caliente o enojado, pero cuando se comete un error hay que tener la humildad suficiente para disculparse porque es lo que habría hecho yo", indicó.

Sobre su expulsión, Bordalás dijo que es "totalmente injusta" porque se basó en un "gesto de buena voluntad y profesionalidad".

"Fui a acercarme a Ocampos, a preocuparme por su estado físico y me encuentro con esa avalancha de insultos y de faltas de respeto", declaró Bordalás, un poco molesto con la etiqueta de duro que desde hace varias temporadas tiene su equipo.

"Llevamos cuatro años en Primera dando un nivel impecable en todos los sentidos de honestidad, honradez, buen hacer y conseguir logros, pero también llevamos cuatro años aguantando todo tipo de calificativos que se han empeñado en usar al Getafe como comodín", señaló.

"Los colegiados son profesionales, no se dejan influir, pero un mensaje negativo dicho tantas veces hay mucha gente que acaba creyéndoselo. Siempre se habla de agresividad de nuestro equipo con un tono ofensivo y, cuando es para otros, es elogio", comentó.

"Aun así, esto nos hace más fuertes y más grandes. No andamos llorando. Somos un equipo con muchas virtudes y esto está siendo difícil. Respetamos a todos los rivales y nosotros también pedimos respeto", apuntó.

Bordalás defendió a su jugador, Djené Dakonam, y dijo que lesionó a Ocampos de "manera fortuita, como todo el mundo ha podido comprobar".

"Es un tío muy noble. Esto es un deporte de contacto y se producen lesiones importantes en entradas fortuitas", afirmó. EFE

