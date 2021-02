Ferretti dice que Tigres "está empapado" de todo sobre el Palmeiras

Redacción Deportes, 6 feb (EFE).- El entrenador Ricardo Ferretti afirmó este sábado que Tigres "está empapado" del estilo de juego del Palmeiras, el rival del equipo mexicano en las semifinales del Mundial de Clubes.

"Lo que vamos a enfrentar contra los brasileños no es extraño para nosotros. El equipo está empapado, enterado de lo que es el Palmeiras, de la forma del fútbol brasileño. No creo que haya nada que no sepamos", expresó en rueda de prensa.

Los pupilos del entrenador brasileño superaron el jueves los cuartos de final del torneo al derrotar de remontada por 2-1 al Ulsan Hyundai surcoreano.

Los Tigres de Ferretti se enfrentarán este domingo con el Palmeiras en el que ya es considerado como uno de los partidos más importantes en la historia del club mexicano.

De superar al flamante campeón de la Copa Libertadores, Tigres se convertirá en el primer conjunto de la Concacaf que accede a la final del Mundial.

Ferretti recordó que Tigres alcanzó en 2015 la final de la Copa Libertadores al vencer al Internacional brasileño, y consideró que el encuentro de mañana con Palmeiras puede plantear una exigencia similar.

"Tenía más preocupación contra el equipo coreano porque el fútbol brasileño lo vemos las veces que queramos. Vemos muchos equipos sudamericanos", agregó.

Los Tigres de Ferretti, con cinco títulos de Liga en México en los últimos diez años, ganaron en diciembre la Liga de Campeones de la Concacaf, lo que les dio el derecho de acceder al Mundial.

Ferretti explicó que el hecho de haber nacido hace 66 años en Río de Janeiro no le causa ninguna sensación especial al enfrentar a un equipo de Brasil.

"Es otro equipo que vamos a enfrentar, como siempre, con respeto. En el juego pasado teníamos un objetivo, lo logramos y ahora toca Palmeiras. Pero que sea brasileño, chino, coreano, italiano o alemán, nosotros tomamos los partidos de la misma forma y mañana no será excepción", agregó.

Los Tigres se entrenaron este sábado en la Universidad de Catar y, según su entrenador, todos los jugadores están aptos para jugar.

"Queremos seguir haciendo las cosas bien, el mensaje a la afición es el mismo de siempre, que trataremos de dar lo máximo", señaló.

"Para nosotros el partido más importante es el que sigue y mañana no será la excepción, mucha gente habla que el equipo brasileño tiene esto y lo otro; no es novedad, pero tengo confianza en lo que tenemos nosotros, en la capacidad para contrarrestar y saber imponer el fútbol que pretendemos", concluyó. EFE

gb/hbr/apa