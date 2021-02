Neymar duda para el clásico galo por una gastroenteritis tras su cumpleaños

París, 6 feb (EFE).- El atacante brasileño del París Saint-Germain Neymar es duda para el clásico que su equipo jugará este domingo contra el Olympique de Marsella, a causa de una gastroenteritis que sufre un día después de haber celebrado su 29 cumpleaños.

El exjugador del Barcelona no pudo entrenarse esta mañana con el resto de sus compañeros a causa de ese problema y su presencia en el Velódromo de Marsella dependerá de su evolución en las próximas horas, indicó el club en un comunicado.

Pieza clave del dispositivo parisiense, Neymar, que ha marcado 12 goles en su cuarta temporada en el PSG.

El jugador, cuyo contrato expira en junio de 2022, negocia su prolongación, algo que parece está en buen camino, según varios medios.

Si finalmente no pudiera jugar el clásico, sería el segundo partido consecutivo que se pierde el futbolista, que no pudo estar el pasado fin de semana contra el Nimes por sanción. En el anterior duelo, marcó dos goles que no sirvieron para que su equipo se salvara de la derrota contra el Lorient.

El París Saint-Germain disputará en diez días el decisivo duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona en el Camp Nou.

El club comunicó también que Timothée Pembélé ha dado positivo por covid y que Colin Dagba, Abdou Diallo, Ander Herrera, Keylor Navas y Juan Bernat están lesionados.