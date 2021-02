Jesús Peramos, una "alternativa del fútbol de Madrid a una mala gestión"

Madrid, 5 feb. (EFE).- Jesús Díaz Peramos concurre a las elecciones a la presidencia de la Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) como "una alternativa que sale del fútbol madrileño porque no se está gestionando bien" y con proyecto de ayudas económicas a los clubes y medidas para mejorar la atención al federado.

Trabajo en equipo, rigor y transparencia son la base de su proyecto, que surgió del fútbol de Madrid independientemente de su buena relación con el presidente del Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, según aseguró en una entrevista con EFE antes de las votaciones del día 9 para formar la Asamblea General.

"Quien me quiera criticar y utilice este argumento tendría que justificarlo. El fútbol de Madrid, desde que salí de AFE hace tres años, es el que me ha propuesto. Esta alternativa ha salido del fútbol de Madrid porque no se está gestionando bien. Que haya buena sintonía con personas que están en la Española u otras instituciones no lo voy a negar. No voy a negar mi amistad con Rubiales, a quien estoy muy agradecido por contar conmigo para llevar a cabo el cambio en AFE, pero tendremos que estar bien con la entidad a la que estamos supeditados".

- PROGRAMA

Exfutbolista, directivo de AFE durante la presidencia de Luis Rubiales en ésta y presidente de la Asociación en Defensa del Fútbol de Madrid (ADFM), Peramos ofrece en su programa "Tu haces el fútbol de Madrid" ayuda económica ante la situación actual con una partida de un millón y medio de euros para abaratar el coste de las inscripciones de licencia, que "es algo extraordinario".

"Hemos incrementado las subvenciones en categorías donde no había, infantiles y cadetes. Vamos a derogar una subida de 2 euros lineales en la licencia que se produjo el año pasado y a destinar un fondo de 250.000€ para federados que acrediten que están en situaciones de necesidad -150.000 para federados y 100.000 para entidades que trabajen en problemáticas con la sociedad", explica.

El asesoramiento laboral, contable y fiscal gratuito a los clubes; la creación de comités para recabar las inquietudes de futbolistas, entrenadores y árbitros; un protocolo de formación y civismo, junto a una mejora de la cobertura sanitaria y la promoción del fútbol femenino con el programa "únete al FUTFEM" son otras de sus ideas.

- SEDE

"No es lógico que nos hayamos gastado millón y medio de euros en unos barracones. Queremos recuperar nuestro patrimonio, como la sede de Benjamín Palencia que se abandonó. Hay que subsanar una tramitación de licencia, pero ya hemos hecho unos estudios previos, y acometer una reforma", señaló.

Peramos destaca el valor de "una instalación que costó tantísimo a Vicente Temprado" -presidente durante 28 años- y proyecta una ciudad deportiva para Madrid. "Ahora todos los ingresos que vamos a generar va a ser para aliviar la situación en la que están los federados pero a medio/largo plazo aspiramos a tener una ciudad deportiva porque queremos que se pueda explotar y generar más ingresos", apunta.

- GESTIÓN ANTERIOR

Recuperar el crédito institucional es otro de los objetivos que se marca, para que el fútbol de Madrid esté representado en todos los órganos donde hay decisiones que le afecten, con una junta directiva "muy operativa", con una disminución de gastos -ahora rondamos los 600.000 euros, y "dedicada en cuerpo y alma a los federados "que son los jefes".

"Soy asambleísta dos años representando a un club de Leganés y se me escapan muchas cuestiones. La transparencia y el buen gobierno no se están aplicando. Ha habido un deterioro en todos los niveles. El señor Díez se ha encontrado durante los últimos cuatro años con ese maná que nos llega de los derechos audiovisuales, pero eso no ha hecho que se incrementen las ayudas, los servicios ni que disminuyan los pagos arbitrales. Ha llegado más dinero que se ha destinado a incremento de salarios de directivos. De la hucha que había se ha disminuido paulatinamente y tenemos ahora un millón de fondos propios", denuncia con el compromiso de hacer una auditoría.