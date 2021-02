Jesé dice que el fútbol le está dando "otra oportunidad" y la va a aprovechar

Las Palmas de Gran Canaria, 3 feb (EFE).- El jugador grancanario Jesé Rodríguez ha asegurado este miércoles en su presentación con la UD Las Palmas que el fútbol le esta dando "otra oportunidad" y la va a aprovechar en el equipo de su tierra, al que llega "con la ilusión de un niño" para volver a sentirse futbolista.

Jesé vivirá su segunda etapa con el conjunto amarillo, pues hace ahora cuatro años, en enero de 2017, aterrizó como fichaje estrella en Primera División -más de 9.000 personas fueron a su presentación, y ahora jugará en Segunda-, pero su rendimiento no respondió a las expectativas, con solo tres goles marcados en dieciséis partidos.

El exjugador de Real Madrid y Paris Saint-Germain, entre otros clubes, ha dicho que llega para ganarse "el puesto en un proyecto muy atractivo", y que va a respetar "a los compañeros y las decisiones del entrenador".

La principal incógnita es saber cuándo podrá comenzar a jugar, tras mucho tiempo inactivo después de rescindir su contrato con el Paris Saint-Germain, y él mismo no ha querido ponerse plazos.

"Si es por mí, jugaría mañana, pero soy realista y sincero, necesito una mini pretemporada, prepararme bien físicamente y ponerme fuerte para ayudar cuanto antes al equipo", ha explicado el jugador, cerca de cumplir 28 años, el próximo día 26.

Jesé, pese a la insistencia de los periodistas, no ha querido hablar sobre su pasado, "eso queda atrás", pero sí ha afirmado que no se arrepiente de nada, pues ha jugado "en los mejores clubes del mundo" y compartido vestuario "con los mejores futbolistas", y nadie le ha "regalado nada" para llegar a esos equipos.

El delantero isleño, aunque en principio ha firmado hasta el próximo 30 de junio, no descartaría seguir en el equipo de su tierra porque considera que está "en el sitio ideal para volver a disfrutar del fútbol", y porque el dinero "ahora no es importante"; por eso rechazó buenas propuestas económicas del extranjero.

En cuanto al objetivo de la UD Las Palmas, Jesé tiene claro que debe ser luchar por lo más alto: "En esta segunda vuelta tenemos que afrontar cada partido como una final si queremos llegar al play-off. No vengo aquí de paseo, sino a intentar cumplir un objetivo", ha subrayado.

El flamante fichaje del equipo amarillo, una apuesta personal del presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, ha revelado que ayer tuvo una conversación "muy larga y positiva" con el entrenador, Pepe Mel, y sostiene que ambos piensan "de la misma manera", y tras la reunión está incluso "mucho más motivado".

"Siempre he querido disfrutar del fútbol, en el pasado no he tenido las oportunidades que considero he podido tener, pero ahora estoy aquí, quiero alcanzar mi mejor momento y ayudar al equipo para llevarlo donde se merece, porque si eso ocurre, yo también voy a salir beneficiado", ha relatado.

Durante su presentación, Jesé ha reiterado el mensaje de que es el "momento perfecto para volver a disfrutar del fútbol" y está en el "sitio idóneo", con el equipo de su tierra, que le "arropa y aprecia", por lo que esta "encantado" y con ganas de "demostrar lo que llevo dentro" después de mucho tiempo sin jugar con regularidad. EFE

