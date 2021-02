Ferreyra: "Volver a LaLiga es un gran desafío para mí"

Vigo, 2 feb (EFE).- El delantero Facundo Ferreyra, tercer y último refuerzo invernal del Celta de Vigo, señaló este martes que regresar a LaLiga supone un "desafío" para él después de un paso sin éxito por el RCD Espanyol, con el que disputó 25 partidos entre las temporadas 2018-19 y 2019-20.

"Estoy muy contento de estar aquí. Volver a LaLiga es un gran desafío para mí. Ojalá que salga todo bien y pueda ayudar al equipo. Durante año y medio jugué en el Espanyol y no fue de mis mejores momentos ni la mejor experiencia, pero me va a ayudar mucho para afrontar este nuevo desafío en LaLiga", indicó el exatacante del Benfica.

Ferreyra, de nacionalidad argentina, admitió que no llega al estadio vigués de Balaídos con el rodaje que le gustaría, pero espera suplir esa falta de ritmo con "muchas ganas" después de unos malos meses en el club de Lisboa, donde no estaba bien porque "no jugaba", comentó.

"Al salir del Benfica sentí como sensaciones diferentes, como volver a encontrarme conmigo. Lo quiero demostrar dentro del campo y volver a tener ese nivel que tuve alguna vez", indicó Ferreyra, que se definió como "un típico nueve, que trata de aguantar los balones y que juega mucho de espalda".