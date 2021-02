Míchel: "Creemos en lo que hacemos y saldremos juntos de esta situación"

Valladolid, 1 feb (EFE).- El jugador del Real Valladolid Míchel Herrero ha asegurado este lunes, en rueda de prensa telemática, que el equipo "cree en lo que hace" y en su entrenador, Sergio González, y considera que "se ha salido de situaciones peores y se hará también esta vez, de la mano, todos juntos".

"Nosotros intentamos hacer nuestro fútbol, nuestro sistema, lo que nos inculca el míster, pero a veces sale y otras no, y los rivales nos estudian cada vez más", ha advertido el centrocampista valenciano, quien ha insistido en que "confía" en el vestuario, donde "hay grandes jugadores que ayudan desde dentro y en el terreno de juego".

Según ha indicado, "el equipo asume la mala imagen mostrada ante el Huesca", y van a trabajar "para que no se vuelva a repetir", por lo que afrontan "con ilusión" no solo el regreso a los entrenamientos, sino sobre todo, "el próximo partido ante el Alavés", que están "deseando disputar".

También ha aclarado que ve al técnico "con la misma confianza de siempre" y, en este sentido, ha señalado que "la culpa no es de uno solo, sino de todos", por lo que "no se ha puesto nunca en duda al entrenador", al contrario: "sabemos que hay gente que piensa que hay que cambiarlo, pero nosotros no lo vemos", ha dicho.

"Estamos tristes por lo que ha pasado, pero también con ilusión de entrenar, jugar, y demostrar que lo que sucedió el otro día es un error que no se va a volver a repetir, para lo que seguiremos trabajando cada vez más fuerte, con más concentración e intensidad", ha precisado.

En este sentido, ha matizado que "al inicio de liga se enlazaron ocho partidos sin ganar y la situación era crítica, pero se salió de ella, y ante el HUesca no fue un fallo concreto, sino falta de intensidad, de concentración, de identidad, hubo imprecisiones y faltó presionar más".

Tal y como ha explicado, el equipo era "consciente" de la "importancia" de ese último encuentro "pero hay circunstancias que hacen que se entre sin concentración, el rival sí lo hace y, cuando te das cuenta, vas perdiendo, se empiezan a acumular errores y ya no es fácil arreglarlo".

"Hay que darle la vuelta a esto, porque somos capaces y tenemos un gran equipo para poder hacerlo. Sabemos que vienen partidos clave ante rivales directos, en los que hay que intentar salir mejor e ir a por el partido desde el minuto uno", ha añadido.

A título personal le hubiera gustado "aportar más en el terreno de juego desde el principio, pero el míster decide, ha venido gente buena, de alto nivel y hay mucha competitividad, por lo que queda seguir trabajando" para demostrar que "puede jugar" y, "sea dentro o fuera, siempre apoyaré al equipo en todo momento", ha aseverado.

Aunque su contrato con el Real Valladolid finaliza el 30 de junio "no se sabe qué pasará", porque la campaña pasada también terminaba y se amplió. Pero "lo único importante ahora es el partido ante el Alavés", ha subrayado.