Marinho: "Pido disculpas porque esperaban mucho de mí en la final"

Río de Janeiro, 30 ene (EFE).- El artillero Marinho, escogido como el mejor jugador de la Copa Libertadores por votación popular, pidió este sábado disculpas a la afición del Santos por la derrota en la final (1-0) ante el Palmeiras, que conquistó así su segundo título en el torneo continental.

"Pido disculpas porque esperaban mucho de mí. Sé el peso que tengo con esta camisa y me pongo muy emocionado porque era el título que soñé. Infelizmente no lo conseguimos hoy", declaró el delantero al final del partido en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Un solitario gol de cabeza en el tiempo de reposición del atacante Breno Lopes, que saltó del banquillo de reservas para convertirse en el héroe de la final, le entregó al Palmeiras el título del torneo.

Sin embargo, a pesar de la derrota, Marinho lucho durante los noventa minutos y siempre insistió para buscar el gol del Santos.

"Me preparé y no lo conseguí. Estoy triste, pero luchamos hasta el final. Pasamos por muchas cosas y no creían en nosotros, pero nadie va a quitarnos que somos vencedores", manifestó, visiblemente conmovido, el delantero de 30 años a la transmisión oficial del partido.

Marinho, que nunca tuvo un protagonismo destacado en los clubes a los que defendió en su carrera, se convirtió en el principal referente del ataque del Santos y en el hombre de confianza del técnico Cuca en la exitosa campaña del conjunto del puerto paulista.

"Le agradezco a toda la 'nación santista' y estoy triste porque los hinchas merecían el título, pero estamos unidos, cerrados, y le agradezco también al técnico Cuca porque nos dio confianza para llegar hasta aquí", expresó el goleador del Santos.

El centrocampista Álison, uno de los pocos de la 'cosecha' de la que también surgió Neymar y se mantiene en el Santos, lamentó la derrota, pero destacó la labor de sus compañeros, principalmente de los más jóvenes, que llevaron al "Peixe" (pez) a su quinta final en el torneo continental que ganaron en 1962, 1963 y 2011.

"Es dolorosa la derrota, pero me le quito el sombrero a los chicos que se entregaron y jugaron mucho. Terminamos recibiendo un gol en el final y era ya muy difícil para recuperarnos porque ya no teníamos más tiempo, pero los chicos jugaron mucho", resaltó Álison.