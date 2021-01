Gracia afirma que nadie le ha informado de la llegada de Cutrone

Valencia, 30 ene (EFE).- El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró que nadie del club le ha informado de la posible llegada del delantero Patrick Cutrone desde el Wolverhampton e insistió, ante la posible marcha de Rubén Sobrino, que no quiere que salga ningún jugador.

“Siento que parezca que no quiero contestar pero no se me ha comunicado absolutamente nada, ni de salidas, que espero que no haya, ni de entradas”, apuntó tras la victoria ante el Elche.

El entrenador del equipo inglés, Nuno Espirito Santo, avanzó la posible llegada de Cutrone, pero Gracia dijo que no sabe “hasta que punto es verdad”.

“Lo que oigo son nombres a través de vosotros, pero el club no me ha comunicado absolutamente nada”, explicó Gracia, quien aclaró su versión de lo que pasó hace meses cuando quiso marcharse del club al no llegar fichajes y negó que no lo hiciera por no pagar la indemnización.

“Decís que no me marché por no pagar una cantidad de dinero y es falso. No me fui por una sola razón, que no aceptaron mi dimisión. La presenté por la situación que había vivido, no se me aceptó y no volví a hablar del tema”, afirmó.