Urgencias en el Coliseum

Getafe (Madrid)/Vitoria, 30 ene (EFE).- Getafe y Deportivo Alavés, separados por cinco puntos en la tabla, se miden en el Coliseum Alfonso Pérez en un duelo que los locales han calificado de "final" y que los visitantes esperan sea el principio de su reacción con Abelardo Fernández en el banquillo.

El Getafe afronta el partido después de la contundente goleada sufrida frente al Athletic (5-1), que frenó en seco la progresión del equipo tras las dos victorias consecutivas ante Elche y Huesca que lo permitieron respirar en la clasificación.

Esa mejoría del Getafe ha llegado, en parte, gracias al nuevo aire que le han dado al equipo con su calidad el centrocampista japonés Take Kubo y el catalán Carlos Aleñá, que desde su llegada en este mercado de invierno están siendo importantes para José Bordalás.

El técnico alicantino está preocupado con los problemas que tiene para confeccionar su línea defensiva puesto que el togolés Djené Dakonam está sancionado y tanto Chema Rodríguez como el uruguayo Erick Cabaco se perdieron el último encuentro con molestias. Bordalás espera recuperar a alguno de los dos en el último momento pero si no pudiera disponer de ninguno la alternativa sería retrasar al centrocampista serbio Nemanja Maksimovic y, a su vez, a Aleñá a la medular.

Al no tener que desplazarse, Bordalás no ha facilitado convocatoria y hasta la misma mañana del partido no definirá el once y los suplentes a la espera de recuperar a alguno de los tocados.

Enfrente estará el Alavés, que atraviesa el peor momento del curso con cuatro derrotas consecutivas que le han metido en puestos de descenso y con un cambio que no ha llegado a través de resultados tras el regreso al banquillo de Abelardo Fernández, que aún no ha estrenado el casillero de victorias.

En cambio, el asturiano ha podido trabajar por primera vez con su plantilla durante una semana completa, después de los compromisos entre semana y es muy probable que se vea un Alavés diferente al que se enfrentó al Real Madrid y más similar al que recibió al Sevilla en Mendizorroza, donde se vio el sello del técnico gijonés a pesar de la derrota.

Fortalecer la defensa es uno de los objetivos de un Alavés que es uno de los más goleados del campeonato, que no deja la portería a cero desde la duodécima jornada, pero que confía en una delantera formada por Joselu Mato y Lucas Pérez, que el año pasado fue fundamental para la salvación del equipo vasco.

Édgar Méndez, por sanción, y Rodrigo Ely, por lesión, no podrán jugar en Madrid, con lo que Abelardo se verá obligado a cambiar una alineación a la que presumiblemente volverán Lucas Pérez y Manu García, después del paso adelante que dio el equipo en la pasada jornada cuando entraron ambos en el terreno de juego.

Alineaciones probables:

Getafe: Yáñez; Damián, Cabaco, Etxeita, Nyom; Kubo, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Aleñá; Mata.

Alavés: Pacheco; Ximo, Lejeune, Laguardia, Duarte; Manu García, Pina, Borja Sainz, Rioja; Lucas, Joselu.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité aragonés).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 14.00.