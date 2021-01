Emery dice que Gozalo Montiel "ha sido ofrecido al Villarreal y a otros"

Villarreal (Castellón), 29 ene (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, reconoció que el lateral derecho argentino Gonzalo Montiel ha sido ofrecido al club, aunque también a otros equipos, y añadió que han hablado de él, “pero sin avanzar en nada más”.

“Montiel es un gran jugador, de la selección y que está en River, un gran equipo. Las puertas a Europa se la abren ellos mismos, tanto su agente como el jugador y no sé si el club”, añadió el técnico de Hondarribia.

Emery, que tiene ahora mismo las bajas en defensa de Mario Gaspar, Juan Foyth y Jaume Costa, y la de larga duración de Alberto Moreno, valoró la posibilidad de acudir al mercado de invierno, pero no quiso hablar de necesidad.

“Mientras haya tiempo está abierto. No hablamos de necesidad, estamos justos en la derecha, pero si no llega algo que nos mejore no es necesidad. Incluso teniendo salidas, el mercado no te da opciones claras, pero no hemos considerado a un jugador que nos llene para decidir ir a por él. Estamos en ello, pero de no venir nada no sería un problema”, afirmó.