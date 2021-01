Gracia dice que sigue “esperando” fichajes sin noticias de avances

Valencia, 29 ene (EFE).- El entrenador del Valencia, Javi Gracia, dijo que aunque queda ya muy poco para que se cierre el mercado de invierno mantiene la esperanza de que pueda llegar algún fichaje, pero admitió que desde el club nadie le ha dicho que haya avances.

“No hay novedad, no tengo ninguna noticia, ni me han comentado nada nuevo. Quedan horas para cerrar algunas operaciones y seguimos esperando a ver qué sucede pero no se me ha comentando nada el respecto”, reconoció.

Gracia también admitió, no obstante, que sus contactos habituales “con la gente del día a día en Paterna” y que sólo “si se acerca el presidente o algún directivo “ pueden intercambiar “algunas palabras”, algo que dijo que no ha sucedido tras la derrota copera ante el Sevilla.

El entrenador ratificó también que el lateral diestro Cristiano Piccini, que ha regresado a la entidad tras su cesión al Atalanta, no estará preparado para competir “a corto plazo”.

“Su intención es clara, viene con una gran disposición a ayudar pero sabe cuál es su situación. Sin ser muy concreto no creo que vaya a estar, necesita tiempo para entrenar y para mejorar. Se le ve que ha trabajado, que ha tratado de mejorar pero necesita más tiempo y trabajo. Depende de su evolución. No sé cuánto tiempo”, apuntó Gracia, que recordó la grave lesión que sufrió en agosto de 2019 y que le hizo pasar en blanco la pasada campaña.