El Levante cayó en la última visita al Madrid tras puntuar en las dos anteriores

Valencia, 27 ene (EFE).- El Levante visitará esta sábado al Real Madrid en la vigésima primera jornada de la Liga y lo hará tras haber perdido en su último encuentro liguero jugado en su campo por 3-2 pero tras haber conseguido puntuar en los dos anteriores, algo inédito en su historia.

En aquel encuentro, un doblete de Karin Benzema, primero con un remate de cabeza y después tras aprovechar un servicio de James Rodríguez después de un mal rechace de la defensa visitante, abrió el choque y un tanto de Carlos Casemiro pareció sentenciar el encuentro antes del descanso.

De no ser por los postes, algunas buenas paradas de Aitor y cierta falta de puntería local, habría llegado el cuarto pero no subió al marcador y el Levante no se rindió y al poco de empezar la segunda parte, Borja Mayoral, cedido por el Madrid, recortó distancias. A falta de quince minutos, Gonzalo Melero marcó el segundo del conjunto valenciano.

Al Madrid se le multiplicaron las dudas con cada llegada del Levante y, de hecho, Thibaut Courtois sacó en el tiempo de prolongación un cabezazo de Rubén Vezo que habría supuesto el empate.

En aquel encuentro jugaron por parte de los locales Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos (Militao), Marcelo; Casemiro (Hazard), Kroos, James; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema (Jovic).

Por el Levante lo hicieron Aitor; Miramón, Duarte (Melero), Postigo, Vezo, Clerc; Vukcevic (Bardhi, m.55), Campaña, Rochina (Roger); Morales y Borja Mayoral.

Esa derrota llegó después de que el Levante encadenara por primera vez dos visitas seguidas al Madrid sin perder. En la tercera jornada de la campaña 2017-18 empató a un tanto con un gol de Ivi y en la novena jornada de la 2018-19 venció por 1-2 con tantos de Jose Morales y Roger Martí, de penalti.

Aquella fue la segunda victoria liguera del Levante en el campo del Real Madrid. La primera fue en el ejército 2006-07 cuando venció por 0-1 con un tanto de Salva Ballesta. El balance en estos encuentros, además del empate y los dos triunfos visitantes se completa con once triunfos locales.