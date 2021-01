Diego Martínez y Luis Ayllón, una 'Copa' entre compañeros de pupitre

Madrid, 22 ene (EFE).- El Navalcarnero y el Granada se verán las caras durante los octavos de final de la Copa del Rey en un duelo que asimismo servirá de reunión de antiguos alumnos para los técnicos Luis Ayllón y Diego Martínez.

Y es que antes de que el fútbol les situara cara a cara luchando por dirigir a uno de los ocho mejores clubes de la competición, ambos fueron compañeros en el Nivel III de la promoción 2007-2008 de la escuela de entrenadores en la Federación de Castilla-La Mancha.

"Cuando estás en tu etapa de formación y quieres dedicarte a una cosa, luchas por ello y sacrificas muchas cosas, nunca te pones límites. Algunos tienen un camino más rápido y llegan antes, hay otros a los que les cuesta más", explica Ayllón a EFE sobre el que será su rival.

"Para mí, que esté a ese nivel y haciendo lo que está haciendo es fruto de su trabajo, de su dedicación. Es síntoma de que hay una hornada de entrenadores jóvenes que pueden dar el nivel en el alto rendimiento. Lo está demostrando y es un espejo en el que mirarme", explica.

Todo ello lo ve fruto de una evolución que ya se intuía: "En ese momento yo estaba entrenando a un cadete en Guadalajara y él ya estaba entrenando al Motril. Era el entrenador que a más nivel estaba dirigiendo".

"Luego ha tenido una trayectoria muy buena y está ahora mismo en Primera, además haciéndolo muy bien con el Granada. Era un alumno aventajado, muy inteligente, que hacía todo muy bien. Tuve la suerte de compartir muchos ratos con él", añade.

Ayllón reconoce que desde entonces solo ha hablado con Martínez 'en alguna ocasión', pese a que ha estado pendiente de su carrera en los banquillos: "Supongo que toda esa evolución a él le ha supuesto estar en otras muchas cosas que no fuesen los compañeros que dejó en el Nivel III. Pero yo y otros compañeros sí que le hemos seguido y estamos muy orgullosos de haber podido compartir promoción con un entrenador que está asentado en Primera".

"Sobre todo los equipos de Diego siempre se han caracterizado mucho por ser muy aguerridos. Compiten cada situación y en cada momento. Le dan mucha importancia a todas las fases del juego y sobre todo son muy complicados de batir, siempre utilizan sus virtudes y sus armas para hacer daño al rival, siempre están muy bien plantados en el césped. Son equipos muy ordenados", analiza.

En cuanto a cómo se imagina el reencuentro, comenta: "Le saludaré, le daré la enhorabuena por lo bien que está haciendo las cosas, por cómo está trabajando, por la trayectoria que está teniendo. Y luego le diré que no le dé mucha importancia a la Copa, que se centre en Europa y en la liga y que nos deje a los demás disfrutar un poco (risas)".

Los dos fueron estudiantes aventajados de una promoción en la que también estaban Jesús Muñoz, actualmente segundo entrenador del Elche, y un mítico ex jugador del Albacete Balompié como Francisco Javier Mármol 'Catali'.

"Yo era el delegado de aquel grupo. Para mí es un orgullo. Estoy encantado de que gente que ha estado a mi lado, y yo con ellos, triunfe. Fuimos unos 37 más o menos en aquel curso y la verdad es que lo pasamos muy bien", afirma 'Catali'.

"Era gente muy maja, muy sana, con ganas de ayudarnos unos a otros. Aprobamos todos, unos llegaron y otros se han quedado ahí. Pero creo que la mayoría siguen relacionados con el mundo del fútbol", agrega.

Desde su experiencia sobre el verde, el que fuera integrante del conocido como 'queso mecánico' ya veía cosas diferentes en ellos: "Conforme hacemos las clases y demás, detectas quién tiene esa forma de dirigir".

"Hay que tener en cuenta que se hacen ejercicios como si el resto de compañeros fueran tus jugadores y tu tenías que dirigirte a ellos. Ahí se notaba que estos dos tipos, al igual que Muñoz, tenían otra cosa, otra forma de dirigirte y de enseñarte lo que ellos querían".

En lo que se refiere a Diego Martínez, no duda en destacar su 'mando': "Tiene muy buena comunicación con el jugador. Por lo menos la tenía con nosotros, que no éramos sus jugadores. No es fácil transmitir y llegar a compañeros tuyos que en ese momento no son futbolistas y que tienen incluso más edad que tu".

Por otro lado, de Ayllón se queda con su capacidad para trabajar la pizarra: "Estratégicamente seguramente veamos algo de Luis, era muy enamorado de la estrategia porque pensaba que podía ser un factor determinando como así lo es en el fútbol de hoy en día".

A la hora de valorar dónde se encuentra cada uno, 'Catali' cree que la suerte a veces puede decantar la balanza: "Sin duda alguna la diferencia es la suerte de encontrar un equipo que sepa plasmar las ideas que tu tienes porque al final todo eso se traduce en resultados y los resultados son los que te llevan a conseguir éxitos personales".

"Tu puedes ser muy bueno pero si tu equipo no gana partidos, los dirigentes no se fijan en ti. Ante todo tienes que tener suerte de conseguir una plantilla que sea capaz de hacer todo lo que tu le digas, y que todo eso se lleve a resultados", completa.

El excentrocampista en una de las épocas más gloriosas del Albacete no quiere decantarse por ninguno, pero deja una alerta sobre la diferencia de categoría: "Físicamente hoy en día los jugadores están muy bien preparados. Creo que el Navalcarnero o el Alcoyano están fortísimos".

"Físicamente están todos iguales y a partir de ahí tiene que imponerse la calidad. Si ese día los que tienen calidad no tienen su día, complicado. Puede pasar lo que he pasado a los 'grandes'", finaliza.

Carlos Mateos Gil