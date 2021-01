Martí: "Debemos tener más acierto de cara a la meta rival"

Madrid, 22 ene (EFE).- José Luis Martí, entrenador del Leganés, consideró que la falta de acierto está penalizando a su equipo durante las últimas jornadas y señaló que espera solucionar ese problema ante Las Palmas.

"Nunca falta una cosa. Siempre falta de todo. Lo que estamos haciendo bien tener equilibrio. Ese momento al presionar, defender bien, que no nos generen ocasiones, eso hay que mantenerlo. Sobre todo debemos generar más ocasiones, que en los últimos partidos nos está costando, y tener más acierto. Ser más ambiciosos, ser valientes... es todo para seguir mejorando", dijo.

"Cuando hemos sido equipo sólido, equilibrado, agresivo, que no ha permitido ocasiones al rival, hemos mejorado muchísimo. Lo único, vuelvo a repetir, que debemos tener más acierto de cara a la meta rival", comentó.

En cuanto a los cambios respecto al primer partido de liga, indicó: "Sobre todo yo creo que ha cambiado la solidez y el equilibrio. La solidez que el equipo demuestra en el campo. Cuando uno ve al equipo asentado".

"La distancia entre líneas es mínima. No como en los primeros partidos, que nos partíamos más. Es verdad que jugábamos con dos extremos mucho más abiertos y arriba y perdíamos centro campo. Lo hemos corregido con trabajo", agregó.

Preguntado acerca de si hay presión por conseguir los tres puntos y no descolgarse en la tabla, apuntó: "Es responsabilidad, más que presión. Lo he dicho varias veces. Tenemos esa responsabilidad de conseguir el máximo de puntos. Eso no cambia desde la primera jornada. Desde el día uno lo hemos hecho así".

"Somos exigentes. Nos exigimos a nosotros mismos estar lo más arriba posible con la mejor puntuación. Pero hay que trabajarlo, con esfuerzo con sacrificio y generando ocasiones y goles, que es lo que últimamente nos está costando", añadió.

Martí no lo ve como un examen para su futuro en el banquillo: "Lo que creo es que el futuro, o mi futuro, es el futuro del Leganés. Todos somos el Leganés. Todos queremos conseguir tres puntos. No me planteo nada".

"Cuando llegamos aquí, cuando aceptamos el proyecto de estar aquí, nos unimos en el camino, tuvimos claro que nuestras direcciones eran claras y muy conjuntas en cuanto a lo que pretendíamos esta temporada. Buscar el ansiado ascenso, que es la realidad, pero desde la competitividad de esta categoría", subrayó.

Además, confirmó que Brandon Thomas, llegado en el mercado de invierno a préstamo desde Osasuna, estará disponible y que están abiertos a otras situaciones siempre que se mejore lo que tienen: "Si no es para eso, no haremos movimientos. Quedan un par de días. En función de eso, veremos qué es lo más conveniente para el club y la plantilla, claro".

En cuanto a posibles salidas, expresó: "Nosotros al final tenemos los jugadores que tenemos. Hay jugadores que pueden tener la decisión de no salir. Valoráremos y aceptaremos lo que creemos que será mejor. Un número exacto no podría decirte. Pero somos muchos jugadores. Es incluso complicado para entrenamientos o convocatorias, como he dicho otras veces".