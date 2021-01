Fekir, de rey mago

Sevilla, 21 ene (EFE).- El internacional francés Nabil Fekir se vistió de rey mago en el Benito Villamarín y se puso a repartir caramelos en forma de pases de gol de los que dos fueron a parar a quien más y mejor los sabe apreciar, el santanderino Sergio Canales, quien anotó los dos tantos del Betis con sendos servicios del galo.

El lionés no asiste porque no juega al baloncesto, las pone, regala desde una aparente lejanía o abstracción que no es tal porque, como se comprobó durante la victoria bética ante el Celta (2-1) la pelota no es que le llegue, presiona, sigue la jugada cuando lo hace otro como el mexicano Diego Lainez y, pegada a la bota, mira, interpreta y la suele poner indefectiblemente al pie.

"Es un gran futbolista y todo es más sencillo con él", afirmó del campeón del Mundo francés Sergio Canales, su mejor socio como alma del Betis y quien, desde una visión común del fútbol, mejor sabe recibir los 'regalos' de Nabil Fekir, que hace cosas y a una velocidad que no todo el mundo entiende.

'Genio al cuadrado', resumió el Betis en sus redes sociales la sociedad formada por Fekir y Canales, clave en la velocidad de crucero que ha cogido el equipo bético en 2021, donde ha cosechado en Liga un empate ante el Sevilla (1-1) y dos victorias ante Huesca (0-2) y Celta; y se ha plantado en octavos de final de la Copa del rey tras eliminar sucesivamente a la Mutilvera y al Sporting de Gijón.

De tren inferior muy potente y bajo, al mediapunta francés es difícil quitarle el balón, lo protege, se lo pega a la bota y, por ello, es de los que más faltas recibe de LaLiga, aunque paradójicamente recibe más tarjetas (4) de las que provoca pese a su discreción y educación en el campo, donde no habla por no molestar, como fuera de él.

Pese a ser el jugador que más tira a puerta (15), Fekir sólo ha logrado un tanto en los veinte partidos que ha jugado esta temporada, en los que, sin embargo, su aportación es más por presencia, jerarquía y por los pases de gol que ha dado (4), y por lo mucho que no ha acabado en las redes contrarias por lo rápido que da el balón y lo difíciles que son los 'regalos' así.

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ya habló en la víspera del partido ante el Celta de la peculiaridad de su jugador sobre el que dijo que "puede haber muchas opiniones", pero es "desequilibrante" y "si hubiese convertido el penalti ante el Sevilla las valoraciones seguro que serían distintas".

Ese penalti marrado ante el eterno rival, que pudo ser el de la victoria, ha jugado en contra de Fekir, como también lo ha hecho su propio carácter, en apariencia retraído, desde que llegó al Villamarín procedente del Olympique de Lyon hace dos temporadas con un contrato hasta 2023.

Sin embargo, tras su actuación ante el Celta, el técnico santiaguino subrayó la trascendencia de Fekir en sus esquemas junto con la vuelta al once de Sergio Canales, que "ha sido muy importante" y "ha sumado los goles (6) que le faltan a Fekir: Nabil nunca puede ser un jugador cuestionado pese a que anda perdido con el gol, su compromiso nunca ha sido evaluable", sintetizó Pellegrini.

Nabil Fekir llegó al Betis tras la marcha del argentino Giovanni Lo Celso al Tottenham Htospurs inglés por una cantidad de unos veinte millones de euros más diez en incentivos, según desveló en su día el Olympique de Lyon, quien se reservó el 20% de la plusvalía en un futuro traspaso.

De 27 años, Fekir se formó en el Lyon, donde ingresó con 12 años y fue su capitán hasta su traspaso al Betis con la vitola de campeón del Mundo con Francia en el Mundial de Rusia 2018.

Carlos del Barco