Mallorca y Almería pelean por la segunda plaza ante el acecho del Rayo

Madrid, 21 ene (EFE).- El Espanyol, campeón de invierno en solitario, buscará afianzar su liderato en un derbi catalán ante el Girona mientras que el segundo clasificado, el Mallorca, visita Vallecas para medirse a un Rayo que, en caso de ganar, se acercaría a un ascenso directo en el que confía meterse el Almería.

La Liga SmartBank inicia la segunda vuelta del campeonato con una jornada en la que podrían definirse aún más los equipos que presentan definitivamente su candidatura al ascenso.

El Espanyol, claro favorito para subir a Primera, disputará en Montilivi un derbi catalán que, en caso de ganarlo, le permitiría afianzarse en la primera plaza a costa de un Girona que ve en este partido una oportunidad indispensable para no quedarse rezagado de la zona de promoción.

En Vallecas, Rayo y Mallorca se medirán en un duelo en el que hay mucho en juego. El equipo balear es segundo y tiene 42 puntos, cinco más que el conjunto madrileño, que tiene 37 y es cuarto. Por tanto, una victoria del conjunto isleño frenaría las aspiraciones de los franjirrojos, que confían en ganar para recortar distancias.

Muy atento a ese partido estará el Almería, que recibe en su estadio al Sabadell y si gana y no lo hace en Vallecas el Mallorca podría acabar segundo la jornada. No será fácil porque el conjunto catalán también necesita urgentemente puntuar para no volver a caer a descenso.

Sporting de Gijón y Leganés, con 36 y 34 puntos, afrontan dos salidas complicadas a Castellón y Las Palmas, respectivamente.

El Sporting visitará Castalia ante un rival al que solo le vale ganar para no seguir una semana más en puestos de descenso, mientras que el Leganés pondrá a prueba la reacción experimentada las últimas semanas por el conjunto canario, que encadena dos victorias seguidas, ambas contra los dos primeros de la tabla.

A tres puntos de la promoción está la Ponferradina, que cruzará la península para jugar en La Rosaleda contra un Málaga que como no encadene varias victorias consecutivas corre el riesgo de llegar al tramo final en mitad de tabla y sin objetivos claros.

Por la zona baja el colista, Albacete, sin margen de error, recibe en el Carlos Belmonte al Real Zaragoza, al que una derrota podría volver a meterle entre los cuatro últimos.

De esos puestos tratará de salir el Alcorcón, que desde la llegada de Juan Antonio Anquela hace dos meses y medio ha pegado un cambio radical y confía en llevarse el derbi madrileño contra el Fuenlabrada, que no gana en Liga en su estadio desde hace cuatro meses, desde el 26 de septiembre de 2020.

En descenso también está el Cartagena, que encadena cuatro partidos sin ganar y un punto de los últimos doce en juego antes de recibir al Mirandés, que también ha perdido los últimos tres encuentros.

Del descenso parece que escapa el Tenerife, al que la llegada al banquillo de Luis Miguel Ramis le ha sentado bien y que, tras sumar tres victorias seguidas, ha recuperado una confianza que espera seguir aumentando en el Anxo Carro ante un Lugo que no pierde en su estadio desde hace tres meses y medio.

La jornada se completa con el partido entre el Logroñés y el Oviedo, dos equipos separados por un solo punto y que viven cómodamente en mitad de tabla.

Programa jornada 22

--------------------

- Viernes 22 enero:

19.00 Fuenlabrada - Alcorcón

21.00 Albacete - Zaragoza

- Sábado 23 enero:

16.00 Rayo Vallecano - Mallorca

18.15 Girona - Espanyol

Lugo - Tenerife

20.30 Málaga - Ponferradina

- Domingo 24 enero:

14.00 Almería - Sabadell

16.00 Logroñés - Oviedo

18.15 Castellón - Sporting de Gijón

20.30 Las Palmas - Leganés

- Lunes 25 enero:

21.00 Cartagena - Mirandés.