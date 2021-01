La suplencia de Joao y el regreso de Saúl en Ipurua

Madrid, 19 ene (EFE).- Entre la pasada temporada y la actual, el Atlético de Madrid sólo ha sufrido cinco derrotas en la Liga, una de ellas en Ipurua, donde acudirá este jueves con el regreso al once de Saúl Ñíguez, por el sancionado Koke Resurrección, y la suplencia de Joao Félix, que se producirá por tercera vez consecutiva.

En esos parámetros más llamativos -también volverán al equipo titular Felipe Monteiro para suplir al lesionado Mario Hermoso y Sime Vrsaljko para reemplazar al sancionado Kieran Trippier- se mueve por ahora el once que perfila Diego Simeone, que sigue en la idea de la defensa de cinco para abordar la compleja visita a Eibar.

Allí, hace un año -el 18 de enero de 2019- cayó por 2-0. Desde entonces hasta ahora, el Atlético sólo ha perdido dos duelos más en el campeonato, los dos con el Real Madrid (1-0, en febrero de 2019, y 2-0, el pasado diciembre). En el global de 2019-20 y 2020-21 añade dos derrotas más: 2-0 con la Real Sociedad y 0-1 con el Barcelona.

Un aviso para el equipo rojiblanco y Simeone, que mantendrá en su once a los ocho futbolistas que tiene disponibles de los que partieron de inicio el martes en la victoria 2-0 contra el Sevilla (la duodécima en las últimas trece jornadas de Liga del Atlético): el portero Jan Oblak; los centrales Stefan Savic y José María Giménez; el 'carrilero' Yannick Carrasco; los extremos Ángel Correa y Thomas Lemar; el medio centro Marcos Llorente; y el delantero Luis Suárez, a juzgar por los ensayos de este martes en el entrenamiento.

Sólo hay cambios en el once por tres bajas: Mario Hermoso, con un esguince de tobillo; Koke Resurrección, por ciclo de cinco tarjetas amarillas, y Kieran Trippier, sancionado hasta principios de marzo con no participar en toda actividad relacionada con el fútbol por incumplir las reglas de apuestas de la Federación Inglesa.

TRIPPIER NO SE ENTRENA POR UNAS MOLESTIAS... NO POR LA SANCIÓN

Eliminadas el lunes las medidas cautelares que le permitieron jugar frente al Sevilla y ratificada la extensión a nivel mundial de la sanción por parte de la Comisión de Apelación de la FIFA, este martes el lateral inglés acudió a la Ciudad Deportiva de Majadahonda, pero no se entrenó con el equipo por unas molestias físicas, no por la suspensión, una vez que el club entiende que puede ejercitarse con sus compañeros a pesar de la citada sanción.

En esas circunstancias irrumpen de nuevo en el probable equipo titular Sime Vrsaljko, en el lugar de Trippier, y Felipe Monteiro, por Mario Hermoso, en la línea de cinco de la defensa, además de Saúl Ñíguez, en el medio centro por Koke. Goleador el pasado martes, el centrocampista ilicitano volvería al once seis jornadas después, más allá de sus dos apariciones como titular en la Copa del Rey.

Antes indiscutible, hasta el punto de que no había nadie que jugara más minutos que él ni más encuentros completos en las dos últimas Ligas en el Atlético entre los jugadores de campo, Saúl no sale desde el principio en un partido de Liga desde el pasado 5 de diciembre, en el triunfo 2-0 ante el Valladolid. Jugó 57 minutos.

JOAO, MÁS SUPLENTE QUE TITULAR; DEMBÉLÉ, A DISPOSICIÓN DE SIMEONE

Desde entonces Saúl ha sido suplente de forma constante, como lo ha sido en las dos últimas citas, y previsiblemente en la de este jueves, Joao Félix. Si se confirma será la tercera jornada consecutiva de Liga sin aparecer en la alineación titular. No jugó de inicio contra el Alavés (2-1). Tampoco frente al Sevilla (2-0), en principio por el golpe sufrido contra el Cornellá, ni, según los ensayos de este martes, lo hará frente al Eibar en Ipurua.

Sea aún por el citado traumatismo en el tobillo o por decisión técnica, el futbolista portugués ha sido más veces suplente -cuatro ocasiones- que titular -tres- en las últimas siete jornadas de LaLiga Santander que ha estado disponible para Simeone, aunque con el matiz de que alguna suplencia respondió a rotaciones después de haber jugado algún encuentro transcendental de la Liga de Campeones.

Tan cierto como que hay otros futbolistas que no rotan en el once, al menos no tanto como él, y que entre el partido del pasado martes contra el Sevilla y el de este jueves frente al Eibar van a transcurrir nueve días. Por ejemplo, en la delantera, como punta de referencia, seguirá Luis Suárez, titular las últimas siete citas de la Liga, además del duelo europeo definitivo en Salzburgo (0-2).

El goleador charrúa será el único delantero si Simeone finalmente apuesta por el mismo 5-4-1 que puso en funcionamiento el pasado martes frente al Sevilla. Moussa Dembélé, que se ha entrenado con el grupo desde su llegada, ya restablecido de la fractura del brazo sufrida en diciembre, está ya disponible para el técnico argentino para entrar en la convocatoria para el encuentro ante el Eibar.

Iñaki Dufour