Mendilibar: "Lo nuestro de hoy es para sentir un poco de vergüenza"

Madrid, 17 ene (EFE).- José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, mostró su malestar tras la eliminación del Eibar en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey al caer por 3-1 contra el Navalcanrero.

"El primer tiempo ha estado algo más igualado aunque ellos han estado mejor. Y en el segundo tiempo nos han pasado por encima. Empezando por el banquillo y hasta todas las líneas del equipo", opinó.

"Solo decir que me siento mal porque muchas veces puedes jugar muy mal y te puede ganar cualquier equipo, pero creo que lo nuestro hoy es para sentir un poco de vergüenza porque ni hemos peleado, ni hemos corrido. No hemos hecho absolutamente nada", añadió.

En ese sentido, señaló: "Se ha fallado en todo, no hemos hecho nada bien. Desde el banquillo, hemos fallado en todo. En ningún momento hemos sacado algo de casta o coraje. Porque si no es con juego, aunque sea hace falta coraje para sacar el partido adelante. Pero no lo hemos tenido en ningún momento".

"Nos tenemos que mirar cada uno a nosotros mismos y sentir la vergüenza que tenemos que sentir después del partido que hemos hecho para enfrentarnos a los aficionados, que tenían la ilusión de que el Eibar hiciera algo y no hemos hecho absolutamente nada", agregó.

Ahora toca pasar página: "Tenemos que rebobinar, pensar y darle vueltas a la cabeza para pensar que queda media temporada para sacar esto adelante. Pero con el partido de hoy es muy difícil. Ha sido un partido clarísimo para el Navalcarnero, en el que no hemos tenido ninguna opción de pasar ni aún habiéndonos puesto por delante".