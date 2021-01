Aduriz avisa: "El Athletic esta muy, muy bien"

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- El exariete internacional Aritz Aduriz, goleador y principal estrella del Athletic Club en la última década, aseguró, a pocas horas de la final de la Supercopa ante el FC Barcelona en La Cartuja, que ve a su exequipo, al que acompaña en la concentración en Sevilla, "muy, muy bien".

"El equipo está muy, muy bien, muy enchufado, se les ve con una confianza muy grande, haciendo las cosas muy bien, sabiendo lo que el nuevo mister les está pidiendo y con las ideas claras. Y eso se transmite en el campo", dijo Aduriz, ya en el hotel de concentración del conjunto vasco, en declaraciones difundidas por el club vasco.

Aduriz desveló que se encuentra en Sevilla junto a sus excompañeros por petición del nuevo técnico, Marcelino García Toral.

"Me mandó un mensaje el delegado, Sendoa (Agirre), diciendo que el mister quería hablar conmigo y me pidió que si quería venir con la expedición, ya que siempre hace alusión a que estar aquí es gracias al trabajo que se hizo el año pasado. Que yo formaba parte de ello, que tanto Beñat (Etxebarria) como (Mikek) Sanjo no podían venir y que a ver si podía acompañar en este partido final", reveló.

"La verdad es que me hizo mucha ilusión y aquí estoy ayudando en todo lo que se pueda y por supuesto disfrutando de estar aquí", añadió.

El exjugador donostiarra, retirado la temporada pasada por una lesión de cadera, desveló que vio la semifinal del jueves ante el Real Madrid, "en casa con muchísima tensión", junto a su "hija mayor, a la que le hacía mucha ilusión verlo".

"Disfrutamos una barbaridad, muchísimo. Hicieron un gran partido, entraron muy bien al partido y eso les hizo estar con una confianza muy grande y llegar hasta el final tan fuertes", valoró el trabajo de sus excompañeros.

Aduriz, por otro lado, recuerda "como uno de los mejores momentos vividos en los últimos años, sino el mejor", la Supercopa conseguida en 2015 ante el mismo rival que este domingo, con él de héroe marcando 4 de los 5 goles de su equipo en el 5-1 final de la eliminatoria a doble vuelta.

"Fue ganar una final a doble partido al Barça, un hito histórico increíble y veo que esta final es igual de histórica y memorable que aquella, incluso más. Jugar contra el Barça y el Madrid en la semifinal, si somos, si son capaces de ganarlo tiene un mérito increíble", reflexionó.

Ya de cara a este noche, tiene "la convicción de que el equipo está enchufadísimo". "Está con muchas ganar por supuesto, pero también con muchos argumentos y sobre todo creo que la gente, con todos estos meses que llevamos desde atrás (de pandemia y sin poder acudir San Mamés) la gente se merece disfrutar de su Athletic".

"Esta alegría va a ser muy compartida y muy esperada", dijo para el caso de que el Athletic sea campeón y admitiendo que "también los (seguidores) de Barça" se merecerían una alegría así.