Courtois denuncia un fuera de juego en el segundo tanto del Athletic

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, se quejó de una acción en fuera de juego que precedió la acción del penalti y el segundo gol del Athletic Club en la semifinales de la Supercopa de España.

"Tenemos la filosofía de salir jugando desde atrás y en algún momento hay que buscar más la profundidad. No es excusa, es nuestro estilo de jugar. El primer gol es un pase desafortunado que puede pasar y el segundo gol viene de un fuera de juego previo al córner, después hay un segundo balón que es penalti", denunció.

"Es una jugada que marca el partido porque era fuera de juego. El segundo tiempo jugamos mejor pero no conseguimos empatar", añadió en micrófonos de Vamos.

Courtois se mostró triste por la eliminación pero intentó mandar un mensaje de ánimo al madridismo, convencido de que la reacción llegará pronto. "Estamos decepcionados, queríamos ganar y jugar la final y obviamente luchar por defender el titulo que ganamos el año pasado pero no ha podido ser".

"La primera parte nos marca por dos jugadas desafortunadas que nos costaron dos goles y no metimos nosotros. En el segundo tiempo tenemos mala suerte, dos palos y la pelota no quería entrar pero hemos jugado bien. La primera pudo ser mejor", analizó.

Lamentó el portero del Real Madrid la falta de fortuna en los disparos que repelió la madera de Marco Asensio. "No creo que hoy no hayamos estado sólidos atrás. Uno es un mal pase por nuestro estilo de juego y el segundo es un penalti que este año nos pitan un montón. Hay que meter goles, tira perfecto Marco a la escuadra y es mala suerte. Hay que seguir trabajando y luchando aunque sea una pena no poder jugar la primera final del año".