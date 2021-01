Aperribay felicita a los jugadores de los dos equipos "por el partidazo"

Córdoba, 13 ene (EFE).- Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, ha querido "felicitar al Barcelona y a los jugadores" de su equipo "por el partidazo" que han deparado este miércoles en la semifinal de la Supercopa disputada en el Córdoba, decantada para los catalanes en la tanda de penaltis, en la que "alguien tiene que fallar".

"Nos ha tocado a nosotros fallar, pero no hay que darle importancia a qué jugadores han fallado porque todos han hecho un gran partido. Hemos dado la cara, a ver si toca a la próxima. Le doy las gracias a los jugadores de la Real por las ganas y por el esfuerzo", aseguró el dirigente donostiarra.

Mikel Oyarzabal, mediapunta realista, por su parte, admitió que le "hubiera gustado pasar" y lamentó "caer de esta manera", algo que "duele más" porque "en los penaltis siempre hay lotería" en la que sus compañeros y él no han "estado acertados pero es para estar orgulloso de este equipo, que ha jugado de forma valiente".

El futbolista guipuzcoano marcó desde los once metros el gol de su equipo en el tiempo reglamentario pero falló en la tanda, cuando "tenía claro que lo metería pero no ha sido así", aunque si lanzase uno "mañana, lo tiraría igual. No cambiaría nada, pero el portero juega", aunque reconoció que puede que" se "haya precipitado un poco" en el tiro.

Oyarzabal aseguró que "quedarse a cinco penaltis de una final y de un título no le gusta a nadie", aunque opinó que la Real Sociedad debe seguir "igual porque este equipo merece que se crea en él".