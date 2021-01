Numerosas bajas ante un rival reforzado en la Copa

Valladolid, 9 ene (EFE).- El Real Valladolid afronta el partido de este domingo ante el Valencia con las bajas de Janko, Raúl Carnero y Marcos Andréé, a las que se ha añadido la de El Yamiq, quien ha dado positivo en COVID, y lo hace ante un rival que llega a la cita reforzado por la solvencia mostrada en la eliminatoria copera ante el Yeclano

Se trata de un hándicap importante para el técnico, Sergio González, quien ha apostado por el jugador marroquí y se postulaba para salir de inicio ante el Valencia en el centro de la zaga junto a Bruno, pero serán Javi Sánchez o Joaquín los que le sustituyan este domingo.

El técnico del equipo blanquivioleta, Sergio González, aseguró en la previa de este choque que "no hay que tocar lo que funciona", por lo que, aunque suele utilizar un 4-4-2, en este caso, todo apunta a que vuelva a apostar por el 4-1-4-1, con San Emeterio por delante de la defensa y con Weissman como único delantero.

Aunque el Valencia no está pasando por su mejor momento, con ocho partidos sin conocer la victoria, Sergio tiene claro que "es un gran equipo, que cuenta con futbolistas de alto nivel" y que, por tanto, es "un gigante dormido", al que confían en no despertar en Valladolid.

Con "Filomena" en pleno desarrollo, los vallisoletanos se han visto obligados a variar el inicio de los entrenamientos y son conscientes de que las temperaturas serán bajas en el césped del José Zorrilla, pero "no hay excusas" de ningún tipo para desviar la concentración y tener como único objetivo ganar.

Orellana ha regresado a la convocatoria del Real Valladolid, lo que aporta más rotaciones de calidad a la hora de modificar la estructura durante el encuentro, en la que puede tener cabida Óscar Plano, quien disputó la última eliminatoria de Copa y lo lógico es que saliera desde el banquillo.

El Valencia llega a la cita reforzado por la solvencia que mostró en la eliminatoria copera ante el Yeclano, aunque consciente de que la inferior categoría del equipo murciano resta cierta validez al paso adelante mostrado y que, en cualquier caso, sigue inmerso en la lucha por eludir el descenso.

El empate logrado en Mestalla el pasado lunes ante el Cádiz en un partido en el que el equipo de Javi Gracia mostró tanta voluntad como limitaciones le dejó cuarto por la cola a un solo punto del antepenúltimo y a dos del penúltimo por lo que si no suma un triunfo no depende de sí mismo para no volver a caer a esa zona.

El técnico explicó esta semana que el presidente Anil Murthy le ha ratificado la confianza en su trabajo del máximo accionista Peter Lim por lo que su cargo en principio no correría peligro aunque los tiempos y los motivos del propietario singapurense del club para tomar decisiones deportivas no se ajustan a lo habitual.

Además de la presión por la mala situación del equipo, que no gana en la Liga desde que lo hizo ante el Real Madrid hace más de dos meses, la climatología puede marcar el partido, con el añadido de que el Valencia está mucho menos acostumbrado al frío que su rival.

El choque en Murcia supuso el regreso de Uros Racic al centro del campo tras varios partidos de baja por un episodio de vértigos y mareos y aunque Gracia admitió que no sabe si está para jugar 90 minutos, podría repetir en el once junto a Carlos Soler dado el físico y el equilibrio que aporta y que permite al técnico reubicar a Daniel Wass en el lateral derecho.

En principio, y ante la baja de Gabriel Paulista, repetirán como pareja de centrales Mouctar Diakhaby y Hugo Guillamón, quedando Eliaquim Mangala relegado al banquillo.

Además, la buena labor de Kang In Lee en ese encuentro le podría valer para repetir como enganche, en este caso con Maxi Gómez como 'nueve' de referencia. La sanción de Gonçalo Guedes deja a Manu Vallejo como único competidor por ese puesto.

Alineaciones probables:

Real Valladolid: Masip; Hervíías o Luis Péérez, Javi Sáánchez o Joaquíín, Bruno, Nacho; Fede San Emeterio; Jota, Roque Mesa, Kike Péérez, Toni Villa; Weissman.

Valencia: Jaume; Wass, Diakhaby, Guillamón, Gayà; Musah, Racic o Esquerdo, Soler, Cheryshev; Kang In y Maxi Gómez.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estadio: Joséé Zorrilla.

Horario: 21.00 horas.